ABD'li medyum lotoyu tutturdu

ABD 'de ünlü medyum ve illüzyonist Derren Brown,loto açıklamalarla eş zamanlı olarak yapılan yayında sayılar 'tutturdu.'



ABD’li medyum ve illüzyonist Derren Brown, geçen Çarşamba günü loto çekilişiyle eş zamanlı gerçekleşen Channel 4 kanalındaki programında kazanan numaraları bilince ülkenin gündemine oturdu.



Çarşamba akşamı Amerikan Channel 4 ve İngiliz BBC1’de canlı yayınlanacak programda lotoda kazanmanın sırrını anlatacak olan Brown, sayıları görebildiği için hiç loto oynamadığını açıkladı. Lotoda kazanırsa iç dünyasında kaybetmekten korktuğunu söyleyen Brown’un programının reyting rekoru kırması bekleniyor.