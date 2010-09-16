-ABD'Lİ KOMUTANIN TASARRUF PLANI WASHINGTON (A.A) - 16.09.2010 - ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Roger Brady, ABD üslerinden bir kısmını daha kapatarak, Savunma Bakanlığının ''büyük miktarlarda parayı tasarruf edebileceğini'' söyledi. Bir konferansta konuşan Orgeneral Brady, ''çok fazla kahrolası üssümüz var'' dedi. Fazla ABD üssünün kapatılması sayesinde, silahlanma harcamalarında ve asker sayısında kısıtlamaya gidilmesine gerek kalmayacağını ifade eden Brady, ''Taşınmazlar sorununa tekrar bakmamızda fayda var. Bu sorunla ilgilenmemenin bedelinin ağır olacağını düşünüyorum. Büyük paralar söz konusu'' dedi. Savunma Bakanı Robert Gates salı günü yaptığı açıklamada, bütçe rakamlarının aşılmaması, yeni silahlanma programları ve birlikler için yapılan harcamaların olumsuz yönde etkilenmemesi için, ek önlemler alınacağını açıklamıştı.