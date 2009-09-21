ABD'li komutandan Afganistan itirafı

Afganistan'daki Amerikan ve NATO kuvvetlerinin komutanı Amerikalı General Stanley McChrystal, Afganistan'a ek kuvvet gönderilmesi gerektiğini, aksi halde direnişçilere karşı verilen mücadelede başarıya ulaşamayacaklarını belirtti.



McChrystal tarafından hazırlanan 66 sayfalık raporu ele geçirdiğini bildiren Washington Post gazetesi, Amerikalı komutanın Afganistan'a ek kuvvet gönderilmesine yönelik ihtiyaca vurgu yaptığını yazdı.



Ek kuvvet çağrısının “daha çok direnişçi öldürmekten” ziyade Afganların korunmasına yönelik yeni stratejinin bir parçası olduğunu kaydeden McChrystal, yeni stratejiye duyulan ihtiyaca değindi.



Afganistan'daki Amerikalı asker sayısı bu yıl 32 binden 62 bine çıkarıldı. Yıl sonuna kadar 6 bin askerin daha bölgeye gönderilmesi bekleniyor.