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ABD'li komutan: YPG partnerimiz, dikkatinin dağılmasını istemem

Payne: IŞİD'i asıl odak noktası olmaktan çıkarır

01 Şubat 2018 18:25

ABD’den, Savunma Bakanı James Mattis’in Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili kullandığı ''Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları, IŞİD'in yenilmesinin garantiye alınması çabalarından dikkati dağıtıyor'' açıklamasının ardından yeni açıklamalar geliyor. 

Irak’taki en üst düzey ABD’li komutan olan Korgeneral Paul Funk, Irak-Suriye sınırındaki Kaim kasabası yakınlarındaki bir karakolu ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, Afrin’deki harekatın IŞİD’in diğer ceplerindeki baskıyı azaltma ihtimalinden ‘büyük endişe’ duyduğunu söyledi.

Irak’taki en üst düzey ABD’li komutan olan Korgeneral Paul Funk, "Partnerimizin dikkatinin dağılmasını istemem. Bu, Suriye tarafında IŞİD’e karşı aralıksız devam eden bir mücadele” dedi.

Irak’ın batısında görev yapan Yarbay Brandon Payne de YPG’lilerin Afrin’deki harekata odaklanması durumunda savaşçılarını sınır bölgesinden çekebileceğini söyledi. Böylesi bir senaryonun IŞİD’i asıl odak noktası olmaktan çıkaracağını ve örgüte manevra alanı yaratacağını belirten Payne “Bunu yapmak istemiyoruz” ifadesini kullandı. 

Sputnik'in haberine göre, Mattis: Türkiye'nin Suriye operasyonu, IŞİD karşıtı çabalara yönelik dikkati dağıtıyor
AP ajansının aktardığına göre IŞİD karşıtı koalisyon yetkilileri, harekatın ‘Fırat Vadisi’nde Irak- Suriye sınırı boyunca elde edilen kazanımları istikrarsızlaştırabileceği’ görüşünde.

 

 

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