ABD'li komutan: Türkiye'nin İncirlik Üssü'nü kapatması felaket olur

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı Koalisyon'un sözcüsü Albay John Dorrian, Türkiye'nin İncirlik'teki ABD üssünü kapatmasının ya da ABD'nin buradan yaptığı hava operasyonlarını sınırlandırmasının IŞİD'le mücadele açısından felaket olacağını söyledi. Dorrian, dün Pentagon Sözcüsü Peter Cook'un "Fırat Kalkanı'nda Türkiye'ye 'güç gösterisi'yle destek verildi" çıkışına da açıklık getirdi.

DHA'da yer alan habere göre, Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Dorrian, İncirlik Üssü için “kesinlikle paha biçilemez” ifadesini kullanırken, “Tüm dünya orada idare edilen operasyonlar sayesinde daha güvenli hale geldi” dedi.

Dorrian’ın bu açıklamaları, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın İncirlik çıkışının ardından geldi. El Bâb operasyonuna ABD öncülüğündeki koalisyonun destek vermemesinin “düşündürücü” olduğunu söyleyen Bakan Işık, “Bu tabii Türkiye içerisinde de İncirlik’in de sorgulanmasına sebep oluyor” demişti.

Bağdat'tan video konferans yoluyla Pentagon muhabirlerine brifing veren Dorrian, daha önce yaptığı açıklamanın aksine, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Türkiye'nin el Bab ve çevresinde yürüttüğü operasyonlara desteğinin süreceğini bildirdi.

Koalisyon güçlerinin el Bab'daki desteğinin, sahadaki Türk güçlerinin talebi üzerine “güç gösterisi” şeklinde olduğunu kaydeden Dorrian, “El Bab ve çevresindeki Türk operasyonlarına bundan sonra da bazı desteklerin sağlanmaya devam edileceğini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Dorrian, bu desteğin türüne yönelik sorular üzerine, detaylara giremeyeceğini belirterek, “Ancak görüşmelerin olduğunu doğrulayabilirim. Gelecekte sağlayacağımız desteğin şekliyle ilgili görüşmeler devam etmekte” dedi.

Dorrian, “Savunma yetkilileri daha önceki açıklamalarında, nerede IŞİD militanı görürlerse öldürdüklerini söylüyordu. Bu sefer öyle anlaşılıyor ki onları gördünüz ama öldürmediniz, üstlerinde güç gösterisi yapmayı tercih ettiniz. Bunun nedeni nedir?” şeklindeki bir soruyu da şöyle yanıtladı:

“Yakın mesafe hava desteğinin ana kuralı zarar vermemektir. Sahada kendi güçleriniz yoksa ve hava koşulları kime ateş ettiğinizi tam olarak görmenize imkan vermiyorsa, bir hava saldırısıyla sahadaki güçler için daha fazla tehlike yaratırsınız. Dolayısıyla o esnada yapabileceğimiz buydu. Hava koşullarının getirdiği kısıtlamalar bulunmakta. Ancak düşmanın ve ortağımız olan güçlerin konumlarına dair iyi bir kanaate sahip olduğumuzda o zaman sizin tarif ettiğiniz gibi yaparız, düşman hedeflerini nerede bulursak vururuz.”

Türkiye'den koalisyona eleştiri

Türkiye, El Bab çevresinde IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlarda uluslararası Koalisyon'un da hava desteği konusunda üzerine düşeni yapması çağrısında bulunuyor. Ankara, Koalisyon güçlerinin IŞİD'e karşı başlatılan mücadeleye destek vermediği eleştirisinde bulunuyor.

Başbakan Binali Yıldırım dünkü AKP Meclis Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, “Biz Fırat Kalkanı Operasyonu'nda DEAŞ'a karşı mücadele ederken, ABD'nin bir halt ettiği yok. Yaptıkları YPG/PYD'ye silah vermek. Bu dostluğa sığmaz” dedi.

ABD pozisyon mu değiştiriyor?

Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook da aynı şekilde dün, ABD öncülüğündeki koalisyonun, Türkiye'nin talebi üzerine, Suriye'de IŞİD'in elindeki El Bab’a yönelik operasyon düzenleyen Türk güçlerine destek uçuşları düzenlediğini bildirmişti.

Bu açıklamalar, Pentagon'un daha önce ortaya koyduğu pozisyonu değiştirdiği anlamına geliyor. Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Dorrian, geçen Kasım ayında yaptığı bir açıklamada, El Bab operasyonunun Türkiye'nin kendi kararı olduğunu ve koalisyon olarak bu operasyonun bir parçası olmadıklarını, hava desteği sağlamadıklarını söylemişti.