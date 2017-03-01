ABD'li komutan: Kürtlerin Rakka operasyonuna katılacağını düşünüyorum

ABD'nin Irak ve Suriye'deki uluslararası koalisyon güçleri komutanı Korgeneral Stephen Townsend, Suriye'de IŞİD'e karşı Rakka operasyonunda Kürt güçlerin yer almasını beklediğini söyledi.

IŞİD'e karşı koalisyon yetkilisi Korgeneral Townsend, yaptığı açıklamada "Kürtlerin operasyona bir şekilde katılmasını bekliyorum" dedi.

Townsend, söz konusu güçlerin Suriyeli yerel Kürtlerden oluşacağını belirtti.

ABD'li komutan, Rakka operasyonuna katılmak isteyen Türkiye ile bu konu hakkında görüştüklerini de şu sözlerle ifade etti:

"Türklerle, Rakka operasyonunda ne şekilde yer alabilecekleri konusunda görüşmeler yürütüyoruz. Katılımın boyutu hakkında bir fikrim yok."

“Ağır silahlar verilmeli” demişti

Townsend 27 Şubat’ta New York Times’a büyük bir kısmının YPG’lilerden oluştuğu Suriye Demokratik Güçleri’nin elinde şimdilik hafif silahlar olduğunu, Rakka’da savaşabilmek ağır silahların verilmesi gerektiğini söylemişti.

"YPG güçleri de Rakka'ya operasyonun parçası olacak"

Townsend, 26 Ekim 2016'da Reuters'a YPG güçlerinin de IŞİD'in Suriye'nin Rakka kentinin kuşatılarak 'izole edilmesi' için mücadele edecek güçlerin bir parçası olacağını söylemişti.

Townsend'in "Türkiye bizim herhangi bir yerde, özellikle Rakka'da Suriye Demokratik Güçleri (SDF) ile çalıştığımızı görmek istemiyor" ifadesini kullanmıştı.

Townsend, "Bu konuda Türkiye ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz ve gerekli adımları atacağız" diye de ekledi.