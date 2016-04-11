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Dünya

ABD'li komutan Çin adına casusluktan yargılanacak

Komutanın suçlu bulunması durumunda idam edebileceği bildirildi

11 Nisan 2016 22:49

ABD Ordusu'nda görevli bir komutanın, Çin adına casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanacağı bildirildi. Aslen Tayvanlı olan ve 2008 yılında ABD vatandaşı olan komutanın, hakkındaki suçlamaların doğrulanması durumunda idam cezası alabileceği öğrenildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, ABD Deniz Piyadeleri’nde görev yapan komutanlardan Edward Lin'in, ABD ordusuna ait gizli belgeleri Çin'e sızdırdığı ve bunun için yargılanacağı belirtildi.

Deniz Piyadelerine ait hassas bilgilerin toplandığı bir uçakta görev yapan Lin'in, uçağın iletişim bilgilerini paylaşarak, dinlenilebilmesini sağladığı iddia ediliyor.

Edward Lin'in ne zamandan beri bilgi sızdırdığı ve bilgilerin içeriği hakkında ise açıklama yapılmadı.

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