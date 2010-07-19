-ABD'Lİ KOMUTAN ANKARA'DA ANKARA (A.A) - 19.07.2010 - Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Norton A. Schwartz'a TSK Liyakat Nişanı tevcih etti. Orgeneral Aksay, konuk komutanı Hava Kuvvetleri Komutanlığında askeri törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalındığı törende, ABD'li komutan tören kıtasını ''merhaba asker'' diyerek selamladı. Törenin ardından ''anı defterini'' imzalayan Orgeneral Schwartz, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aksay ile makam odasında görüştü. Orgeneral Aksay, burada yaptığı açıklamada, ABD'yi ''dost ve müttefik'' ülke olarak nitelendirdi. İki ülkenin 60 seneye yakın bir süredir müttefik olduğunu vurgulayan Orgeneral Aksay, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin her sahada çok iyi, askeri alanda ise ''mükemmel seviyede'' olduğunu belirtti. İki ülkenin hava kuvvetlerinin yakın ilişkide olduğunu ifade eden Orgeneral Aksay, birlikte çok sayıda tatbikatın yapıldığını anımsattı. Orgeneral Aksay, ''Mevcut ilişkilerin çok daha ileri seviyelere gideceğine eminim. Müşterek çalışmalarımız, beraber tatbikatlarımız sürecektir. Bu, bölge ve dünya barışı için de kaçınılmazdır'' dedi. Gazetecilerin kısa süreli görüntü almasının ardından görüşme basına kapalı devam etti. Görüşmenin ardından törenin yapılacağı salona geçildi. Orgeneral Schwartz'ın öz geçmişi ile TSK Liyakat Nişanı beratının okunmasının ardından konuşan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aksay, ülkeler arasındaki ilişkilerin ve gelişen işbirliğinin barışın oluşmasına katkı sağlayacağını belirtti. Orgeneral Schwartz'ın iki ülke hava kuvvetleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine sağladığı katkıların takdirle karşılandığını dile getiren Orgeneral Aksay, bu gayretlerinden dolayı TSK Liyakat Nişanı'nı Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ adına konuk komutana vermekten kıvanç duyduğunu bildirdi. ''Bu nişanın Amerikan ulusu ile Türk ulusu arasındaki samimi dostluğun işareti olarak hatırlanacağına dair inancım tamdır'' diyen Orgeneral Aksay, iki ülke ve iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki dostluğun daimi olmasını temenni etti. Konuşmasının ardından Orgeneral Aksay, TSK Liyakat Nişanı'nı ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Norton A. Schwartz'a tevcih etti. -ABD HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL SCHWARTZ- ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Norton A. Schwartz, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Büyük saygı duyduğum General Başbuğ adına bu büyük nişanı almaktan büyük gurur duyuyorum'' diye konuştu. Gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Orgeneral Schwartz, iki ülke hava kuvvetlerinin Irak ve Afganistan'da devam eden operasyonlar da dahil olmak üzere her zaman omuz omuza yer aldığını belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilerin iki taraf için de faydalı ve değerli olduğunu vurgulayan Orgeneral Schwartz, ''Biz hava kuvvetleri olarak, Türkiye Hava Kuvvetlerine hem devam etmekte olan NATO operasyonlarında sağladıkları katkılardan dolayı, hem de bu ilişkilerimizi daha da geliştireceğimiz, ileride yapacağımız faaliyetlerden dolayı müteşekkiriz. Umuyorum ki; uzun uzun yıllar boyunca bu dostluk ve ortaklık ilişkilerimiz devam eder'' dedi. Tören, konuk komutanın tebrikleri kabulünün ardından sona erdi.