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ABD’li komutan Akar’la görüşmek için Ankara’da

Görüşmenin ardından Amerikan tarafı yazılı bir açıklama yapacak

22 Ağustos 2016 16:49

Suriye'deki Menbiç'in YPG tarafından ele geçirilmesinin ve ÖSO'nun "yakın zamanda Cerablus'a harekât başlatabiliriz" şeklindeki açıklamalarının ardından bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. ABD’nin Avrupa’daki Kuvvet Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi.

Güvenilir kaynaklarından alınan bilgiye göre, aynı zamanda NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Baş Komutanı olan Scaparrotti’nin, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’la görüşmesinin ardından, Amerikan tarafı yazılı bir açıklama yapacak.

Açıklamanın gün sonunda yapılması bekleniyor.

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SuriyeGenelkurmay BaşkanlığıHulusi AkarCurtis Scaparrotti

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