ABD'li komedyen Ellen Degeneres, kedisi için gözyaşı döken Ali Dede'nin videosunu paylaştı

Bolu'da sobayı benzinle tutuşturmak isterken çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen 83 yaşındaki Ali Meşe, besledikleri kedilerin soğuk havada dışarıda kaldığını söyleyerek gözyaşlarına boğulmuştu.

Yaşlı adamın kedisiyle birlikte evinin yanışını izlemesi, dünyada büyük yankı uyandırdı.

Habertürk'ün haberine göre; ABD'li oyuncu ve komedyen Ellen Degeneres'in sunduğu The Ellen Show, Instagram hesabından Ali Meşe'nin kedisi için üzüldüğü anları gösteren bir video paylaştı. Paylaşılan video 8 milyondan fazla izlendi. Görüntülere yüzlerce yorum geldi.