ABD’li kayınvalide, sürpriz doğum gününde kızını ve ikiz torunlarını kaçırdı!

Tur rehberi Umut S., 7 yıl önce ABD vatandaşı Jessica Marie S. ile evlendi. Çiftin 4 yıl önce ikiz çocukları oldu. S., 17 Ekim’de sürpriz doğum günü partisi düzenlemeye hazırlandığı eşinin, ABD’den gelen kayınvalidesiyle birlikte ikizleri ülkesine kaçırdığını öğrendi.

HaberTürk'te yer alan habere göre, tarafların iddialarına göre çocuk kaçırma olayı şöyle gelişti:

Umut S. (40), ABD’li Jessica Marie S.’yi (36) kayınvalidesi Suzan Turek Barfoot aracılığıyla 9 yıl önce tanıdı. Atlanta’da yaşayan Barfoot’un, 2006’da tur için geldiği Türkiye’de rehberliğini Umut S. yaptı. Daha sonra 3 yıl üst üste Anadolu turuna gelen Barfoot, özel rehber olarak S.’yi istedi. Son görüşmelerinde rehbere “Kızımı seninle tanıştıracağım” diyen Barfoot, sözünü tuttu ve İstanbul’a kızıyla geldi. Ekonomi okuyan Jessica Marie, 6 aylığına öğrenci değişim programıyla geldiği İstanbul’da Umut S. ile arkadaşlığını ilerletti.

Kültür uymadı

2010’da Edremit’te evlendikten sonra İstanbul’da yaşamaya başlayan çiftin 3 yıl sonra B. ve U. adını verdikleri ikizleri oldu. Çocuklar doğduktan sonra çiftin arasında kültür çatışması yaşandı. ABD’li anne, ikizleri kendi kültürüne göre yetiştirirken, Türkçe öğrenmelerini istemedi. Umut S., çocuklarının Müslüman ve Türk geleneklerini öğrenmelerini isteyince eşinin tepkisiyle karşılaştı.

ABD’li kayınvalide, bu yıl 15 Ekim’de İstanbul’a geldi. Kayınvalidesinin 2 gün sonra kutlanacak eşinin doğum günü için geldiğini sanan talihsiz koca, bir gün sonra işten geldiğinde evde kimseyi bulamadı.

Kayınvalidesi ve eşinin eşyalarını toplayıp ikizleriyle evden ayrıldığını gören S., çocuklarının pasaportlarını da bulamayınca havalimanına gitti. Polise başvuran S., savcılığa da giderek çocuklarına yurtdışına çıkış yasağı koydurmak istedi. Ancak eksik evrak nedeniyle bu önlemi aldıramadı. Ardından eşinin, annesi ve çocuklarla doğum günü olan 17 Ekim’de ABD’ye uçtuğunu öğrendi. İkizlerinin peşinden Atlanta’ya uçan baba S., eşi ve kayınvalidesinin tepkisi ile karşılaştı. Anne-kız, babaya çocuklarını göstermedi.

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