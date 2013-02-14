Kadınlardan Obama'ya tepki: Bize 'annemiz, kardeşimiz' deme!

Konuşmasında Obama'nın "Annelerimiz, eşlerimiz ve kız çocuklarımız; iş yerlerinde ayrımcılığa veya evlerinde şiddete maruz kalmadıkları takdirde ekonomimiz çok daha güçlü olur" ifadesi, Obama'nın savunduğu 'kadınların erkeklerle eşitliği' kavramına tamamen zıt bir görüşü yansıttığı gerekçesiyle tepki topladı.

İngiliz gazeteci Melissa McEwan'ın başlattığı kampanya, kadınların diğer insanlarla olan ilişkilerine göre tanımlamanın aşağılayıcı ve mizojenist olduğu ve Obama'nın "Bizim eşlerimiz veya annelerimiz" derken, aynı anda kadınlara ve erkeklere değil, sadece ABD'deki erkeklere seslendiği görüşünü savundu.

Konuyu ele alan San Fransisco merkezli haber sitesi Salon, Obama'nın, çoğunluğu erkekten oluşan Kongre'ye seslendiği için bu tarz söylemler kullandığını; özellikle kadın hakları konusunda Cumhuriyetçi erkeklerin ikna edilmesinin zor olduğunu yazdı. "Bu şekilde düşünüldüğünde 'annelerimiz, kız çocuklarımız ve eşlerimiz' tarzındaki ifadelerini Başkan'ın stratejilerinin bir parçası olarak düşünebiliriz" diyen Salon editörleri "Ne olursa olsun, Başkanın konuşması sırasında 'Kadınlar savaşlarda aktif olarak yer alacaklarını da ispatladılar' ifadesinde 'Babalar en iyisini bilir' şeklindeki paternalist bir görüşün egemen olduğunu da ekledi.