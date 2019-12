ABD'li kadın askerler tecavüzle savaşıyor!

Irak ve Afganistan'da görev yapan Amerikalı kadın askerler, savaş ortamının sıkıntıları dışında ayrıca erkek asker arkadaşlarının tecavüz ve cinsel saldırı tehdidi altında yaşıyor.



New York'taki Colombia Üniversitesi gazetecilik bölümü profesörü Helen Benedict'in savaş bölgelerinde görev yapan, erkek arkadaşlarının tecavüzü, cinsel saldırısı ve tacizine uğradığını anlatan kadın askerlerle yaptığı 40 röportajın yer aldığı "Yalnız Asker: Irak'ta Görev Yapan Kadınların Özel Savaşı" adlı kitabı ABD'de dün yayımlandı.



Bazı kadın askerler, üstlerinin tuvalete yalnız gitmemeleri konusunda uyarıda bulunduğunu anlatıyor. Bir kadın asker, erkek arkadaşlarından korunmak için bıçak taşımaya başladığını, bazıları da uğradığı taciz ve saldırıları bildirmemeleri için kendisine üstleri tarafından gözdağı verildiğini söylüyor.



Benedict, kitabının adının, Amerikalı kadın askerlerin, savaşın travmasıyla birlikte erkek arkadaşlarının cinsel tacizini yaşamasının kendilerini yalnızlaştırmasından geldiğini belirterek, savaş ortamında bütün askerlerden arkadaşlarına güvenmesinin beklendiği bir durumda kadınların yaşadıklarının özellikle trajik bir durum yarattığına işaret etti.



Kitapta, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) verilerine dayanılarak, Irak ve Afganistan'daki 10 Amerikan askerinden birinin kadın olduğuna ve İkinci Dünya Savaşından bu yana en fazla Irak'ta kadın askerin çarpıştığı ve öldüğüne dikkat çekiliyor.



Benedict'in görüştüğü, 2003 ve 2006 yılları arasında görev yapan 40 kadından 10'u tecavüze uğradığını, 5'i diğer cinsel saldırılara, 13'ü de cinsel tacize uğradığını anlatıyor.



Yazarın çalışmasına dayanılarak hazırlanan bir tiyatro oyunu da New York'ta sahnelenirken, oyunun ABD genelinde turneye çıkması bekleniyor.



Irak ve Aganistan'daki cinsel saldırılar yüzde 25 arttı



Pentagon'un geçen ay yayımladığı bir rapora göre, ABD ordusu içindeki cinsel saldırı bildirimleri geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 8, Irak ve Afganistan'da ise yüzde 25 arttı.



Rapora göre sayıları 2908'i bulan ordu mensuplarının cinsel saldırıları, tecavüz, tecavüze teşebbüs ve sarkıntılığı kapsıyor.



Bakanlık sözcüsü, bu tür olayların önlenmesi, uygun politikalar ile saldırıların haber verilmesinin önündeki engeller kaldırılarak, orduda cinsel saldırının kökünün kazınmasının hedeflendiğini söyledi.



Benedict ve bazı araştırmacılar ise cinsel saldırılara ilişkin resmi verilerin, kendi bulgularından oldukça az olduğunu çünkü hükümetin verilerinde sadece uğradıkları saldırıları bildirecek kadar cesur olanların yer aldığını belirtiyorlar.



Öte yandan sorunun sadece Irak ve Afganistan'a özgü olmadığını gösteren başka raporlar da mevcut.



İşçi sağlığı hekimleri dergisi American Journal of Industrial Medicine'e göre, 2007 yılında, Vietnam'dan ilk Körfez Savaşına kadar çatışmalarda görev almış 550'yi aşkın kadın askerle yapılan araştırmada, askerlerin yüzde 30'unun tecavüz ya da tecavüze teşebbüse, yüzde 79'unun cinsel saldırıya uğradığını söylediği belirtildi.