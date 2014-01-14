ABD'li John Kerry Rus Sergey Lavrov'a patates hediye etti!

Fransa’nın başkentinde Suriye’nin kaderini belirleyecek ABD-Rusya zirvesinde, görüşme başlamadan önce basına kısa bir görüntü veren diplomatların patates esprisi gündem oldu. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a bir kutu içinde iki büyük patates verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye krizinin çözümü için toplanacak Cenevre-2 uluslar arası konferans hazırlıkları için Paris'te bir araya geldi.

Paris'te bulunan Amerikan Büyükelçiliği'nde gerçekleşen görüşme sırasında basın mensuplarının çıkması istendi. Rus basınında yer alan bilgilere göre, kısa bir süre sonra basın mensupları tekrar çağrıldı ve gülümseyen ve tokalaşan bakanları görüntüledi. Lavrov'la birkaç hafta önce telefonda görüştüklerini ve Suriye krizini ele almak istediklerini ifade eden Kerry, büyük bir kutudan iki patates çıkardı ve gülüşmeler eşliğinde patatesleri Lavrov'a verdi.

Patateslerin Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry'nin son ziyaret ettiği Idaho eyaletinden olduğu, Lavrov'la bölgenin patatesleri ile ilgili daha önce muhabbet ettikleri belirtiliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Direktör Yardımcısı Maria Zaharova Facebook'dan yaptığı değerlendirmede, 'Bunun güzel bir işaret olduğunu ümit ediyorum…' dedi.

Suriye ile ilgili müzakereler kapalı kapılar ardında sürerken, BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Lahdar İbrahimi de görüşmelere katıldı.

Cenevre'de 22 Ocak'ta ikincisi başlayacak uluslar arası konferansa katılımcılar konusunda mutabakat sağlanabilmiş değil. Muhalefet ve ABD İran'ın katılımına sert bir şekilde karşı çıkarken, Moskova Tahran'ın da toplantıda olmasını talep ediyor.

Kommersant'ta yer alan haberlerde ise İran'ın Cenevre-2'de yer almasında Moskova'nın ısrarcı olacağı belirtiliyor. Gazeteye konuşan diplomatik bir kaynak, 'Rusya, İran'ın yer almaması durumunda Cenevre-2'nin başarılı olması konusunda endişeli. İran davet edilmezse Cenevre-2 sonuçlarını büyük bir ihtimalle kabul etmez.' uyarısında bulundu.

Bu arada Suriye Dışişleri Bakanı Velid El-Muallim'in 22 Ocak öncesi Moskova'ya gelerek son bir kez daha görüşmelerde bulunacağı kaydedildi.