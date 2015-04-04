ABD'li idam mahkumu 30 yıl sonra beraat etti

ABD'nin Alabama Eyaleti'nde, iki kişiyi öldürmek suçundan hapiste bulunan bir idam mahkûmu Anthony Ray Hinton'ın, suçsuz olduğu 30 yıl sonra ortaya çıktı. 1985 yılında, 29 yaşındayken iki restoran yöneticisini öldürmekten hüküm giyen Hinton, davanın yeniden görülmesi sonucunda çıkan beraat kararının ardından Cuma günü tahliye edildi.

Hinton'ın avukatı Bryan Stevenson, müvekkilinin daha iyi bir bir hukuk müşavirinin masraflarını karşılayacak durumda olmadığı için hüküm giydiğini söyledi. Stevenson, "Anthony Ray Hinton'ın başına gelenler, bu yaşananlarla ilgili neden reform yapılması gerektiğini en dramatik haliyle anlatıyor" dedi.

'Tek yapmaları gereken silahı test etmekti'

Hapishane çıkışında yaptığı konuşmada, "Tek yapmaları gereken silahı test etmekti ancak yükseklerde ve kudretli olduğunuzu, yasanın üstünde olduğunuzu düşündüğünüz zaman kimseye cevap vermeniz gerekmiyor" diyen Hinton, konuşmasını, "Ama sizin için iyi haberlerim var. Ölüm hücresine gönderilmemde rolü olan herkes Tanrı'ya cevap verecek" ifadeleriyle sonlandırdı.

Hinton, 1985 yılında fast food restoranı yöneticileri John Davidson ve Thomas Wayne Vason'ı öldürdüğü iddiasıyla mahkemeye çıkmış, Hinton suçu kabul etmese de evinde bulunan silah üzerinde balistik inceleme yapılmaması sonucunda suçlu bulunmuş ve idam cezası almıştı.

Olay yerinde bulunan mermiler, Hinton'ın silahından çıkmamış

2014 yılında ise Yargıtay, ilk yargılamada Hinton'ın uygun bir hukuk müşaviri bulunmadığı için davanın yeniden görülmesine karar vermişti. Olay yerinde bulunan mermilerle ilgili yapılan balistik incelemeler sonucunda, bu mermilerin Hinton'ın evinde bulunan silahtan çıkmadığı belirlendi. Bunun üzerine dava düştü.