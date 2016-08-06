ABD'li güvenlik uzmanları: İncirlik'teki nükleer silahlar tehlikede

İncirlik Üssü’nde bulunan nükleer bombalar ABD’de tedirginlik yarattı. ABD’nin İncirlik’te 50 adet B61 modeli termonükleer silahı bulunduğunu belirten ABD’li güvenlik uzmanları, “Siyasi istikrarın olmadığı Türkiye’de nükleer silah tutmak iyi bir fikir değil” görüşünü dile getirB61 diler.

Darbe girişiminin ardından ilişkilerin gerildiği ABD’nin İncirlik Üssü’ndeki nükleer bombaları uzmanları düşündürüyor. Her ne kadar yeraltındaki yüksek güvenlikli sığınaklarda saklanıyor ve elektronik onay kodu girilmeden kullanılamıyor olsa da uzmanların görüşü “Siyasi istikrarın olmadığı Türkiye’de nükleer silah tutmak iyi bir fikir değil” yönünde.

Amerikan devletinin finanse ettiği medya portalı Voice of America (VOA), “otoriter lider” diye nitelediği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın darbe girişimi sonrası kitlesel tasfiyesini dünya liderlerinin tedirginlikle karşıladığını belirtti. Aynı tedirginliğin nükleer politikalar uzmanlarında da başladığını aktardı. ABD Kongresi’ne bağlı Araştırma Servisi’nde görevli uzman Amy Woolf, stratejik bombardıman uçakları, F-16 ve F-4’lerde kullanılabilen B61 tipi termonükleer silahtan İncirlik’te 50 tane bulunduğunu belirtti. Woolf “Avrupa kentlerinde 200 tane B61 var. Caydırıcılıklarının yanısıra NATO üyelerini birbirine kenetleyen bir öneme de sahip” dedi.

"El koyabilir"

Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü uzmanı Jeffrey Lewis, nükleer silahların Türkiye’den kaldırılmasını savunanlardan. Darbenin ardından İncirlik’teki Türk komutanın kelepçelenip götürüldüğünü hatırlatıp “İşte sorun tam da bu” diyen Lewis, “Uzun vadede Türkiye’nin bombalara el koymaya niyetlenmeyeceğinin garantisi yok. Siyasi istikrarın olmadığı bir ülkede nükleer silah saklamak iyi bir fikir değil” vurgusu yaptı. Hoover Enstitüsü uzmanı Kori Schake ise Türkiye’nin ABD nükleer silahlarıyla korunduğunu hissettiğini, bu garanti kalkarsa, kendi nükleer silahlarını geliştirebileceğini, hatta İran ve Rusya ile ittifak kurabileceğini belirtti.