T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD'li gurmeden Nusret'e eleştiri: Bu kadarcık ete bu kadar çok para!

"Bazı yemeklerin fiyatı şişirilmiş, bir kahve bardağını bile doldurmayacak büyüklükte"

25 Ocak 2018 17:37

Sadece İstanbul'daki restoranında değil internette ete tuz serpiştirdiği videosuyla fenomen haline gelen Nusr-et'in sahibi Nusret Gökçe'ye, ABD'den fiyatların yüksekliği ve etlerin lezzetine yönelik eleştiri geldi. New York'ta açılan restoranda yemek yiyen New York Post'un gurmesi Steve Cuozzo, Nusr-et'i eleştirdi.

Cuozzo, yemeği, salatayı ve şarabı "kötü" bulduğunu belirtti. Fiyatların pahalılığında yakınan Steve Cuozzo, üç kişi gittikleri restoranda sadece birer kokteyl ve birer kadeh kötü şarap içtiklerini ve bunun sonucunda da 521.45 Dolar ödediklerini belirterek, yemekten sonra bir şeyler atıştırmak zorunda kaldıklarını yazdı.  

Steve Cuozzo'nun New York Post'ta yazdığı yazıda  “Bazı yemeklerin fiyatı şişirilmiş. Lezzetli ama 70 dolar bir kahve bardağını bile doldurmayacak büyüklükte” dedi. Yazıda patates kızartması ve ekmek için alınan ücretler de eleştirildi.

Cuozzo, restoranın atmosferinin ise hoş olduğunu belirtti.

ETİKETLER

Nusretsteve Cuozzoetfiyatpahalıgurme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24