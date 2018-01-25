ABD'li gurmeden Nusret'e eleştiri: Bu kadarcık ete bu kadar çok para!

Sadece İstanbul'daki restoranında değil internette ete tuz serpiştirdiği videosuyla fenomen haline gelen Nusr-et'in sahibi Nusret Gökçe'ye, ABD'den fiyatların yüksekliği ve etlerin lezzetine yönelik eleştiri geldi. New York'ta açılan restoranda yemek yiyen New York Post'un gurmesi Steve Cuozzo, Nusr-et'i eleştirdi.

Cuozzo, yemeği, salatayı ve şarabı "kötü" bulduğunu belirtti. Fiyatların pahalılığında yakınan Steve Cuozzo, üç kişi gittikleri restoranda sadece birer kokteyl ve birer kadeh kötü şarap içtiklerini ve bunun sonucunda da 521.45 Dolar ödediklerini belirterek, yemekten sonra bir şeyler atıştırmak zorunda kaldıklarını yazdı.

Steve Cuozzo'nun New York Post'ta yazdığı yazıda “Bazı yemeklerin fiyatı şişirilmiş. Lezzetli ama 70 dolar bir kahve bardağını bile doldurmayacak büyüklükte” dedi. Yazıda patates kızartması ve ekmek için alınan ücretler de eleştirildi.

Cuozzo, restoranın atmosferinin ise hoş olduğunu belirtti.