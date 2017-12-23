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Dünya

ABD'li general: Umarım yanılırım ama savaş yaklaşıyor

"Buradaki varlığımız sayesinde sizler enformasyon ve politik mücadeleye katılıyorsunuz"

23 Aralık 2017 14:26

Norveç'te konuşlandırılmış ABD deniz piyadelerinin komutanı General Robert Neller, bölgede ‘büyük kavganın’ başlayabileceği konusunda askerlerini uyardı. Neller, "Umarım yanılırım ama savaş yaklaşıyor" dedi.

Sputnik'in Military.com’dan derlediği habere göre Neller, bölgedeki Amerikan varlığının genişleyebileceği tahmininde bulunarak askerlerine yerlerinin değişebileceğini bildirdi.

Askerlerine seslenen general, “Umarım yanılırım ama savaş yaklaşıyor. Buradaki varlığımız sayesinde sizler enformasyon ve politik mücadeleye katılıyorsunuz” dedi.

Yakın zamanda dikkatlerin Pasifik ve Rusya’ya odaklanacağını dile getiren Neller, "Sadece neden burada olduğunuzu unutmayın. Onlar gözlemliyor. Tıpkı sizin nasıl onları gözlemlediğiniz gibi, onlar da sizi gözlemliyor. Burada 300 deniz piyademiz var. Bu sayıyı bir gecede 3 bine çıkarabiliriz” ifadelerini kullandı.

 

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