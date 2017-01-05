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ABD'li general 'Tek aracınız çekiçse her sorun çivi gibi görünür' dedi; A Haber 'Bize çekiç lazımdı, o yüzden DEAŞ'ı kurduk' diye çevirdi!

ABD'li general Wesley Clark’ın 2011 yılındaki konuşması...

05 Ocak 2017 15:21

Hükümete yakınlığıyla bilinen A Haber, eski NATO Başkomutanı ABD’li general Wesley Clark’ın ABD’nin Irak’ı işgaline yönelik 2011 yılında Democracy Now’a yaptığı bir konuşmanın videosuna 'montajlı çeviri' yaptı. Videonun orijinal halinde, "Sanırım, sahip olduğunuz tek araç çekiç ise her problem size bir çivi gibi görünür"* diyen Clark'ın sözleri, Türkçe seslendirmede "Bize bir çekiç lazımdı, o yüzden de DEAŞ’ı kurduk" diye çevirildi.

A Haber'de ‘Söz Teması’ isimli programda yayınlanan Clark’ın konuşmasına ilişkin video altyazılı olarak ekrana getirildi.

Youtube'da da yer alan 2 dakika 12 saniyelik videoda Clark, 11 Eylül saldırılarının ardından dönemin savunma bakanı Donald Rumsfeld ile arasında geçen Irak'ın işgaline ilişkin bir diyaloğu anlatıyor. 

A Haber'in Clark'ın konuşmasına ilişkin montajlı çeviri videosu şöyle:

Clark'ın, Rumsfeld'in kendisine “Sanırım, teröristler hakkında ne yapacağımızı bilmiyoruz, ama iyi bir ordumuz var ve hükümetleri devirebiliriz”** ifadesi de yine A Haber’in alt yazısında “Hükümetleri alaşağı edebilir, darbelerle görevden uzaklaştırabiliriz” olarak montajlandı.

Clark'ın konuşmasına ilişkin orijinal video şöyle:

* "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail."

** "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments."

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