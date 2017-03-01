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BBC Türkçe

ABD'li General: Kürtler Rakka Operasyonu'na bir şekilde katılacak

ABD Ordusu'nun Irak'taki en üst düzey komutanı General Stephen Townsend, Türkiye'nin Rakka'yı IŞİD'in elinden almak için yapılacak operasyona katılımını Ankara'yla görüştüklerini, Kürt güçlerinin ise bir şekilde operasyona katılacağını söyledi.

01 Mart 2017 23:17

ABD Ordusu'nun Irak'taki en üst düzey komutanı General Stephen Townsend, Türkiye'nin Rakka'yı IŞİD'in elinden almak için yapılacak operasyona katılımını Ankara'yla görüştüklerini, Kürt güçlerinin ise bir şekilde operasyona katılacağını söyledi.

Townsend, Başkan Donald Trump'ın operasyonu hızlandırmak için daha fazla asker gönderme seçeneğini değerlendirmesine karşın, ABD'nin IŞİD'le savaş için daha fazla asker gönderme ihtimalinin az olduğunu vurguladı.

Townsend Bağdat'tan video konferansla yaptığı basın toplantısında "Çok sayıda koalisyon askeri getireceğimizi sanmıyorum, bunun başlıca nedeniyse yaptığımız şeyin işe yaraması" dedi.

Ancak General Townsend, "Takviye asker getirme durumu söz konusu olsa bile, hem burada Irak'ta hem de Suriye'de yerel orada olma nedenlerimizi anladıklarından emin olmak için ortaklarımızla çalışacağız." diye de ekledi.

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