ABD’li general: IŞİD lideri muhtemelen hayatta

ABD'li üst düzey bir askeri yetkili 2014'te Suriye ve Irak'ta kontrol altına aldığı bölgelerde "halifelik” ilan ettiğini açıklayan IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin hayatta olduğuna inandığını söyledi.

IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonun ABD'li komutanı Korgenaral Stephen Townsend, Irak'ın başkenti Bağdat'taki karargâhtan Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki gazetecilere verdiği basın toplantısında IŞİD liderinin hala hayatta olduğuna inandığını ve ABD öncülüğündeki koalisyonun her gün onu aradığını söyledi.

"Onun hayatta olduğuna inanıyor muyum? Evet” diyen Townsend, Rusya'nın haziran ayında Bağdadi'nin öldüğüne inandıklarını söylediklerinde bu iddiaya ilk başta elde kanıt olmaması sebebiyle inanmadığını söyledi.

Townsend, "Ayrıca istihbarat kanallarında onun hala hayatta olduğuna dair bazı göstergeler var” dedi, ancak bu göstergelerin ne olduğunu belirtmedi.

Rusya, Bağdadi'nin öldürülmüş olabileceğini söyledi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 16 Haziran'da yapılan açıklamada Bağdadi'nin 28 Mayıs tarihinde Suriye'nin Rakka şehrinin güney mahallelerindeki bir binaya düzenlenen hava saldırısında öldürülmüş olabileceği bildirilmişti.

Bu iddiayı Rusya'nın Suriye'deki müttefiki olan İran da desteklemişti. Ayrıca Suriye'deki savaşı gözleyen örgütlerin başında gelen Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Bağdadi'nin öldürüldüğü yönünde "teyit bilgisine" ulaştıklarını açıklamıştı. Ancak ABD'li yetkililer en başından beri bu iddiaya temkinli yaklaştılar.

Bağdadi'nin hala hayatta olup büyük bir ihtimalle Suriye'nin Deir ez Zor kasabasından başlayıp Irak'ın Ravah kasabasına kadar Fırat Nehri boyunca uzanan bölgede olduğunu tahmin ettiklerini belirten Townsend, IŞİD liderini bulurlarsa tutsak almak yerine muhtemelen öldürmeyi tercih edeceklerini söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

AP,AFP/DÇ,BK