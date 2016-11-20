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ABD'li general Ankara'da göreve başladı

Genelkurmay, komutanın karargâhta bulunmayacağını söylemişti

20 Kasım 2016 20:24

Rakka operasyonunun koordinasyonu için çalışacak ABD'li general Ankara'da göreve başladı.

Habertürk'te yer alan habere göre, ABD'li subayın Rakka operasyonunun koordinasyonu için çalışmaya başladığı bildirildi.

6 Kasım'da ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un Ankara ziyaretinin ardından Türkiye ve ABD, Rakka operasyonu konusunda ortak çalışma yapmak için karar almıştı. Bu karar kapsamında Ankara'da bir temas noktası bulunması konusunda Washington'la uzlaşıya varılmıştı. Bu temas noktasına ABD'li üst düzey bir yetkilinin atamasının önceki gün gerçekleştiği bildirildi.

Atanan ABD'li generalin büyükelçilikte bulunacağı ve ihtiyaç duyuldukça Genelkurmay Başkanlığı'na çağırılacağı aktarıldı. ABD'li generalin, raporu doğrudan Washington'a vereceği ve herhangi bir aracı olmayacağı kaydedildi. Rakka operasyonunun planlanmasının çok kısa sürede tamamlanacağı ifade edildi.

Genelkurmay Başkanlığı yalanlamıştı

Genelkurmay, komutanın karargâhta değil,S avunma Koordinasyon Merkezi ’ODC’ veya Ankara’daki askeri ataşeliklerinde bulunacağı söylemişti.

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