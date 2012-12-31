ABD'li gazeteden Erdoğan'a eleştiri: Siyaseti kutuplaştırdı, muhalifleri susturdu

New York Times gazetesinin internet sitesi ve gazetenin küresel yayını olan International Herald Tribune tarafından yayımlanan bir makalede Türkiye’nin Ortadoğu’ya liderlik yapmak yerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “yeni bir hoşgörüsüzlük standardını tesis ettiği, siyaseti kutuplaştırdığını, muhalif seslerini susturduğu” öne sürüldü.

Gazeteci yazar David Rohde imzasını taşıyan “Türkiye, liderlik etme fırsatını çarçur edecek mi?” başlıklı makalede “Türkiye Arap Baharı sonrası Ortadoğu’ya liderlik yapmak yerine Türk Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir hoşgörüsüzlük standardını tesis ediyor. Türkiye’yi bölge için örnek olarak lanse ettikten 14 ay sonra Sayın Erdoğan, ülkesinde siyaseti kutuplaştırıyor ve muhalif sesleri susturuyor" gibi iddialara yer verildi.



'Türkiye dünya sahnesinde eşsiz ve kıskanılacak konumda'



Oysa Türkiye’nin dünya sahnesinde “eşsiz ve kıskanılacak” bir konumda bulundu vurgulanan yazıda uzmanlar ve insan hakları gruplarının ise, bölgedeki liderlerin, muhaliflerin karşısında daha hoşgörü göstermeleri gerektiğini ifade ettikleri belirtildi ve “Türkiye, yanlış istikamete gidiyor sanki” görüşü dile getirildi. Yorumda Kürt azınlığına mensup 10 binden fazla kişinin cezaevinde bulunduğu, Türkiye’nin tutuklu gazeteci sayısı açısından birinci sırada yer aldığı, Başbakan Erdoğan’ın da “Mühteşem Yüzyıl” dizisinin yapımcılarını “tehdit ettiği” iddialarına da yer verildi.

David Rohde, “Elbette ki kültür savaşları her ülkede oluyor” dedikten sonra Erdoğan’ın davranışının bölgede ve dünyadaki hayati bir dönemde iyi bir örnek oluşturmadığı da öne sürüldü. Buna karşın, Türkiye’nin “göreceli olarak yeni bir demokrasi” olduğu, “Kürt ayaklanması”nın 40 bin insanın ölümüne yol açtığı ve demokrasiye geçiş yapan veya ayaklanmalarla karşı karşıya kalan diğer ülkelerde de liderlerin muhalefeti meşrudan çok “sadakatsiz” olarak gördükleri de kabul edildi.



'Erdoğan'ın tonu ve taktikleri gereksiz'



Yorumda Erdoğan’ın “tonu ve taktiklerinin gereksiz” olduğu, ülkede çok popüler olmayı sürdürdüğü ve cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin beklendiği vurgulandıktan sonra Erdoğan’ın “Kürt isyanını çözme sözünü yerine getirmek yerine sosyal konularda nifak tohumları attığı” öne sürüldü. Örnek olarak da kürtaj ve idam meseleleri gösterildi.

Rohde, yorumunda bütün bunlara rağmen Obama Yönetiminin Erdoğan’ı desteklemeyi sürdürdüğü görüşlerine yer verdiği yorumunda insan hakları ve basın özgürlüğü gruplarının Türkiye’nin bölge için bir model oluşturduğu savını sorgularken ABD’nin sesiz kalmaya devam ettiğine dikkat çekti.