ABD’li gazeteci Zimbabwe başkanına hakaret eden Tweet yüzünden tutuklandı

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Kasım (DHA) – Magamba TV için çalışan Amerikalı bir gazeteci Devlet Başkanı Robert Mugabe’ye hakaret eden bir tweet attığı için tutuklandı.

Martha O\'Donovan Mugabe’ye twitter paylaşımında ‘hasta adam’ dediği için devlet başkanına hakaretten ve hükümeti çökertmeye çalışmaktan yargılanıyor ve 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Mugabe’nin sondalı bir fotoğrafını paylaşarak “Bencil ve hasta bir adam tarafından yönetiliyoruz” paylaşım yapan 25 yaşındaki O’Donovan yaptığı açıklamada suçlamaları temelsiz ve kötü niyetli bulduğunu söyledi.

New York Üniversitesi mezunu olan O’Donovan Zimbabwe’nin en bilinen politik mizah yapımcısı Magamba TV’nin sosyal medya biriminde çalışıyor. Yapım şirketi #FreeMartha (Martha’yı serbest bırakın) hashtagiyle yaptığı paylaşımlardan birinde “Bu sadece Martha hakkında değil. Bu her Zimbabweli hakkında. Bu bizi susturma ve özgürlüğümüzü zaptetme girişimi. Ya #Marthayıserberstbırakın ya da #hepimizitutuklayın” yazdı.