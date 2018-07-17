ABD'li gazeteci: Trump, 'Erdoğan hariç kimse işini düzgün yapmıyor' dedi, Erdoğan'la yumruk tokuşturdu

Brüksel'deki NATO zirvesinin perde arkasında yaşananlara dair yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. NATO zirvesini takip eden gazeteci Ian Bremmer'ın aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump, NATO'ya savunma harcamalarını artırmak için parlamentolarına danışmaları gerektiğini söyleyen Avrupalı liderlere öfkelenerek, "Erdoğan hariç kimse işini düzgün yapmıyor" dedi, sonra da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yumruk tokuşturdu.

Amerikalı gazeteci Ian Bremmer, Trump’ın Avrupa ülkelerine NATO harcamalarını arttırmaları için baskı yaparken Türkiye’yi örnek gösterdiğini anlattı. Buna göre Trump, savunma harcamalarını artırmak için önce parlamentolarına danışmaları gerektiğini ve buna tek başlarına karar vermeyeceklerini söyleyen Avrupalı liderlere “Erdoğan dışında kimse işini doğru yapmıyor” dedi.

''Erdoğan hariç''

Amerikalı gazeteci, Türkiye ile ilgili o anı şöyle anlattı: “Trump çok öfkeliydi; diğer liderlerden daha fazla harcama için taahhüt alamıyordu. Birçoğu ‘Bunu kendi parlamentolarımıza sormalıyız. Bizde bir süreç işler; size daha fazla harcayacağımızı öyle söyleyivermemiz mümkün değil, yasal bir sürecimiz var’ diyordu. Sonra Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a döndü ve ‘Erdoğan hariç. O, işleri doğru yapıyor’ dedi ve sonra da Erdoğan’la yumruk tokuşturdu.”

''Avrupalı liderler şaşırmış olmalı''

Bremmer, bunun ‘giderek otoriter hale gelen Türkiye liderine yönelik şaşırtıcı bir jest olduğu’ yorumunu yaptı. Amerikalı gazeteci, bu desteğin Avrupalı liderlerde gerginlik yaratmış olabileceğini söyleyerek, “Türkiye’nin artık liberal bir demokrasi olduğunu söylemek zor” diye konuştu.

''Perde arkasında başka şeyler yaşandı''

CBS kanalında ‘This Morning’ programına katılan Bremmer, ‘perde arkasında Avrupalı liderleri şaşırtan başka şeylerin de yaşandığını’ söyledi. Bremmer, “Bunlardan biri, Gürcistan ve Ukrayna devlet başkanlarının acil toplantıda, sunumlarının ortasında çıkmasının istenmesiydi. Trump “Tamam, sizinle işimiz bitti’ dedi” diye konuştu.

Trump-AB gerilimi

Trump'ın Avrupa ziyaretinde önce NATO zirvesinde gerilim yaşandı, İngiltere’de Başbakan Theresa May’in Brexit nedeniyle eleştiren ABD Başkanı bu eleştirilerini yayınlayan The Sun gazetesini ‘yalan haber yapmakla’ suçladı. Son olarak da AB’nin ticari açıdan ABD’nin ‘düşmanı’ olduğunu söyledi.

Amerikalı gazeteci sonradan Twitter hesabından paylaştığıu mesajda, “Amerika’nın en yakın müttefikleri Trump’tan son derece rahatsız çünkü otoriter liderleri hukukun üstünlüğüne ve demokrasinin denge-fren mekanizmalarına tercih ettiğini açıkça söylüyor” ifadesini kullandı.