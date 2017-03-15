ABD'li gazeteci: İdlib'de ikinci bir IŞİD'in kurulması görmezden geliniyor

Russia Today (RT) televizyonuna konuşan ABD'li gazeteci Theo Padnos, "Suriye'nin İdlib kentinde ikinci bir IŞİD'in kurulduğunu, Suriye ordusunun Halep, Humus, Dera ve Şam kırsalında yenilgiye uğrattığı milislerin yeni örgütün içinde yer aldığını" iddia etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Fetih el Şam (eski adı El Nusra Cephesi) tarafından 2012-2014 yılları arasında Suriye'de esir tutulan ABD'li gazeteci Theo Padnos, Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib kentinde yeni bir IŞİD kurulduğunu ileri sürdü.

"Halep'ten servis edilen haberlerin çoğu yalan"

Batılı ülkelerin sahada olan bitene göz yumduğunu savunan Padnos, "Batı basınının Suriye krizini aktarımı, yetersiz ve önyargılı. Halep'ten servis edilen haberlerin çoğu yalan ya da bir kanıta dayanmıyor. Bölgede ikinci bir IŞİD'in doğuşu da görmezden geliniyor" ifadelerini kullandı.

"Paris veya Londra'ya saldırdıklarında haberdar olacağız"

Batı'nın Suriye'deki gelişmelerle ilgili yetersiz bir anlayışa sahip olduğunu da savunan Padnos, şöyle devam etti: "Halep hakkında söylediklerimizin büyük bölümü gerçekle bağdaşmıyor. Suriye'deki çatışmaya ilişkin bazı önemli detaylara haberlerde yer verilmiyor ya da bunlar görmezden geliniyor. Ülkenin kuzeybatısında çok tehlikeli ve endişe verici bir gelişme yaşanıyor. İkinci bir IŞİD kuruluyor. Paris veya Londra'da Kalaşnikoflarla görüldüklerinde bu yeni devlet hakkında bilgi sahini olacağız."

"Dış dünya, füze tedarikine son vermediği sürece…"

Yeni kurulduğunu iddia ettiği terör örgütünde, Suriye ordusunun Halep, Humus, Dera ve Şam kırsalında yenilgiye uğrattığı milislerin yer aldığını ve örgütün tonlarca silaha sahip olduğunu kaydeden ABD'li gazeteci, 'dış dünya'nın militanlara füze göndermeye son vermediği sürece, bu grubun varlığını sürdürebileceği uyarısı yaptı.

"İngilizler ve Fransızlar örgüte katılıyor"

Öte yandan herhangi bir Avrupa ülkesinden söz konusu yeni IŞİD'e gitmenin otobüsle yalnızca birkaç gün sürdüğüne de dikkat çeken ABD'li gazeteci, bölge sakinleriyle yaptığı görüşmelerde kendisine "örgüte her gün yeni İngiliz ve Fransızların katıldığının" söylendiğini de aktardı.