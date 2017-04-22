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Ekonomi

ABD'li ExxonMobil'in Rusya talebi reddedildi

Rusya üzerindeki yaptırımlar nedeniyle, Amerikalı enerji şirketlerinin ülkede faaliyet gösteremeyeceği bildirildi

22 Nisan 2017 02:11

ABD'nin en büyük enerji şirketi ExxonMobil'in Rusya'da petrol ve doğalgaz faaliyetlerinde bulunma talebi, Rusya üzerindeki yaptırımlar nedeniyle reddedildi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya üzerindeki yaptırımlar nedeniyle, Amerikalı enerji şirketlerinin ülkede faaliyet gösteremeyeceği ve ExxonMobil'e de bu konuda özel izin verilemeyeceği belirtildi.

ExxonMobil, Rus petrol devi Rosneft'le birlikte 2012 yılında Rusya'nın Kuzey Kutup bölgesinde ham petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine başlamıştı.

Ancak, 2014'te Rusya'yla Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle Batılı ülkeler Rusya'ya yaptırımlar getirmişti.

 

2014'te Rusya'dan ayrıldı

 

ABD Hazine Bakanlığı, Eylül 2014'te ExxonMobil'e Rusya'dan çıkmasını emrettikten sonra, şirket Ekim 2014'te ülkeden ayrılmıştı.

ExxonMobil'in Rusya'ya dönmek için yaptığı başvurunun, Ocak 2006 - Ocak 2017 yıllarında şirketin Üst Yöneticisi (CEO) olan Rex Tillerson'ın ABD Dışişleri Bakanlığı görevine başladıktan bir ay sonra geldiği belirtiliyor.

 

Rus enerji firmaları engelledi

 

Uzmanlar yaptırımların, Amerikalı petrol şirketlerinin kullandıkları "hidrolik çatlatma" ve "yatay sondaj" gibi önemli teknolojilerin Rus enerji firmaları tarafından kullanılmasını engellediğine dikkati çekiyor.

Rosneft CEO'su Igor Sechin, Eylül 2014'te yaptığı açıklamada, ExxonMobil ile Rosneft'in Rusya'nın Kuzey Kutup bölgesindeki Kara Denizi'nde açtıkları "University-1" adlı kuyuda 733 milyon varil ham petrol, 338 milyar metreküp de doğalgaz bulunduğunu duyurmuştu.

Sechin, Kara Deniz'indeki toplam ham petrol kaynaklarının miktarının da 87 milyar varil olarak tahmin edildiğini belirtmişti.

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