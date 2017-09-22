ABD'li eski vali: Erdoğan sınır dışı edilmeli!

Eski Vermont Eyaleti Valisi Howard Dean, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantıları için geldiği New York'ta birçok defa protesto edildi. Perşembe günü Türk-Amerikan Ulusal İdare Komitesi tarafından düzenlenen programda ABD'de yaşayan Türkler ve diğer Müslüman gruplarla bir araya gelen Erdoğan'a, PYD tişörtü giyen Amerikalı grup tarafından tepki gösterildi. Bunun üzerine protestocular Erdoğan'ın korumaları ve salondaki birtakım kişiler tarafında darp edilerek dışarı çıkarıldı.



Olayın ardından bir tweet atan Demokrat Partili eski vali Dean, "Erdoğan'ın korumaları New York'ta protestocuları darp etti. İkinci kez. Erdoğan, Trump tarafından övülmemeli, sınır dışı edilmeli." dedi.



Erdoğan ayrıca Çarşamba günü Birleşmiş Milletler binası önünde toplanan Kürt ve Ermeni grup tarafından da protesto edilmişti.