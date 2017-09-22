T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD'li eski vali: Erdoğan sınır dışı edilmeli!

"Erdoğan, Trump tarafından övülmemeli"

22 Eylül 2017 13:04

Eski Vermont Eyaleti Valisi Howard Dean, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantıları için geldiği New York'ta birçok defa protesto edildi. Perşembe günü Türk-Amerikan Ulusal İdare Komitesi tarafından düzenlenen programda ABD'de yaşayan Türkler ve diğer Müslüman gruplarla bir araya gelen Erdoğan'a, PYD tişörtü giyen Amerikalı grup tarafından tepki gösterildi. Bunun üzerine protestocular Erdoğan'ın korumaları ve salondaki birtakım kişiler tarafında darp edilerek dışarı çıkarıldı.

Olayın ardından bir tweet atan Demokrat Partili eski vali Dean, "Erdoğan'ın korumaları New York'ta protestocuları darp etti. İkinci kez. Erdoğan, Trump tarafından övülmemeli, sınır dışı edilmeli." dedi.

Erdoğan ayrıca Çarşamba günü Birleşmiş Milletler binası önünde toplanan Kürt ve Ermeni grup tarafından da protesto edilmişti.

ETİKETLER

Dean HowardTayyip Erdoğansınır dışı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24