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Dünya

ABD’li eski başkan adayı Mc Cain: Rusya Putin’den daha iyisine layık

ABD'nin eski başkan adaylarından senatör John McCain, Rusya lideri Putin'i sert bir dille eleştirerek, 'Rusya Putin'den daha iyisine layık' iddiasında bulundu

20 Eylül 2013 09:44

 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Amerikan New York Times gazetesinde ABD yönetimini eleştiren bir makalesinin yayımlanmasının ardından ABD’li senatör John McCain sürpriz yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Amerikan New York Times gazetesinde Barack Obama yönetimini eleştiren bir makalesinin yayımlanmasının ardından ABD’nin eski başkan adaylarından senatör John McCain sürpriz yaptı.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, McCain, Rusya’da internette yayın yapan Pravda isimli haber sitesinde yayımlanan makalesinde Putin’e ağır eleştiriler yöneltti.

Cumhuriyetçi senatör McCain, “Ruslar, Putin’den daha iyisine layık” başlıklı makalesinde, Rusların büyük bir halk olduğuna ve adil yönetilen bir toplum olarak yaşama arzularına inandığını vurgulayarak, halkın kendine güvenen, hesap veren ve saygı duyan bir yönetimi hak ettiğini kaydetti.

Kendisinin Rusya karşıtı değil, Kremlin karşıtı olduğunu yazan McCain, “Ben Rusya karşıtı değilim. Rusya yandaşıyım” dedi. McCain, sert eleştirilerini sıralarken, “Putin yönetiminin Rus değerlerine inanmadığı, halkın egemenliğini kabul etmediği, kendisiyle aynı görüşte olmayanları ve muhalifleri cezalandırdığı, seçimleri manüple ettiği, basın yayın kuruluşlarını denetim altında tuttuğu, insan hakları kuruluşlarını tehdit ederek baskı uyguladığını ve yolsuzlukları ifşa eden gazetecileri öldürdüğü” iddialarında bulundu.

 

‘Putin hayranı olmadığını biliyoruz’

 

McCain, “Rusya’nın onbinlerce vatandaşını katleden Suriye yönetimi gibi saldırgan ve herkese tehdit oluşturan diktatörleri müttefiki olarak seçtiğini” ifade etti.

Öte yandan, Rus yetkili Dmitri Peskov, Putin’in makaleye yanıt vermeyeceğini söyleyerek, “McCain’in Putin hayranı olmadığını biliyoruz” dedi. Pravda.Ru sitesinin, SSCB döneminde yayımlanan Pravda gazetesiyle ilişkisi yok.

 

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