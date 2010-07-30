ABD'li Ermeniler, Türkiye'ye dava açtı

T24 - Türkiye aleyhine Los Angeles'ta dava açan iki Ermeni asıllı ABD vatandaşı, Ermenilerin 1915'deki olaylarda kaybettikleri taşınır ve taşınmaz mallar ile banka hesapları için “milyarlarca dolarlık” tazminat talep etti.

Associated Press ajansının haberine göre, Garbis Davouyan ve Hrayr Turabyan isimli ABD vatandaşları mahkemeye başvurularında, doğrudan Türk Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Ziraat Bankası'nı davalı olarak belirtti.

Açılan davada, Ermenilerin 1915 olayları sırasında kaybettikleri "toprak, binalar, iş yerleri, banka mevduatları ve birçoğu Türkiye’deki müzelerde sergilenmekte olan paha biçilmez sanat eserleri" için tazminat talep ediliyor.

Davada yer alan iddialara göre, Türk hükümeti, 1915 olaylarından etkilenen Ermeni vatandaşların mülklerini yöneterek, bu mal varlıkları için kira aldı ya da satış işlemlerini gerçekleştirdi. İddialara göre, hükümet daha sonra ise bu gelirleri Ermeni vatandaşlara geri ödenecek şekilde özel banka hesaplarında saklamayı kabul etti, fakat bunları yerine getirmeyerek bu taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirlere el koydu.

Ajansa konuşan Ermeni asıllı ABD vatandaşlarının avukatları, müvekkillerinin, kendilerine toplu dava statüsü verilmesini de talep ettiklerini söyledi. Bu nedenle dava sürecinin 3 yıla kadar uzayabileceği ifade edilirken, avukatlar talep edilen tazminatın "milyarlarca doları" bulabileceğini belirtti.

Türk hükümeti alyhinde açılan ilk daha

Davayı açan avukatlardan Mark Geragos, olayla ilgili olarak, ilk defa doğrudan Türk hükümeti hakkında dava açıldığına dikkat çekti.

Geragos ayrıca, davada yer alan tüm avukatların, 1915 olaylarında hayatını kaybeden akrabaları olduğunu belirterek, "Bu nedenle bu dava bizim için özel bir anlam taşıyor" diye konuştu.