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Dünya

ABD'Lİ EMEKLİYE "ÇİFTE ŞANS" ST. LOUİS (A.A)

29 Eylül 2010 10:15

-ABD'Lİ EMEKLİYE "ÇİFTE ŞANS" ST. LOUİS (A.A) - 29.09.2010 - ABD'de bir talihli, birkaç ay arayla şans oyunlarından 1 ve 2 milyon dolar kazandı. Missouri'de yaşayan Ernst Pullen, Haziran ayında "100 Milyon Dolar Blockbuster" kazı kazan oyunundan 1 milyon dolar kazandı. Ordudan emekli olduktan sonra bir telekomünikasyon şirketinin yardım masasında çalışan ve milyon dolar kazanması üzerine işi bırakan Pullen, bu ay da "Mega Monopoly" kazı kazan biletinden 2 milyon dolar kazandı. Missouri Piyango şirketinden John Welles, Blockbuster'dan 1 milyon dolar kazanma ihtimalinin 2,28 milyonda bir olduğunu söyledi. Mega Monopoly'den 2 milyon kazanma olasılığının da hemen hemen aynı olduğu belirtiliyor. Wells, her ikisi de birbirinden bağımsız piyangolar olduğu için, ikisini birden kazanma ihtimalini hesap etmenin imkansız olduğunu ifade ederek, "Ancak bu inanılmaz bir tesadüf" dedi.

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