ABD’li elektronik devi iflasını açıkladı

Kriz ABD'nin bir devini daha vurdu

Eylül ayı itibariyle 3.1 milyar dolarlık varlığa sahip olan Circuit Cty’nin borçları ise 2.3 milyar dolara ulaşıyordu.Virjinya merkezli Circut City kötü koşulların ilk sinyalini geçtiğimiz hafta vermişti. Perkende zincirinin 5’te birini oluşturan 155 mağazasını kapatma yoluna gideceğini açıklayan Circut City ABD’deki çalışanlarının yüzde 17’sini de işten çıkarmaya hazırlanıyordu.Circuit City CFO’su Bruce Besanko, şirketin mahkemeye verdiği dilekçesinde şirket iflas gerekçesi olarak likidite problemini, tedarikçi güveninin erezyona uğraması ve global krizi gösterdiğini söyledi. Circuit City geçtiğimiz 6 çeyrektir sürekli zarar yazıyordu.Geçtiğimiz haftalarda da global krizden nasbini alan tedarikçi kredi şartlarını zorlaştırdı. Bir kısmı ürün göndermneden önce ödeme istemeye başladı. Circuit City bu gibi sorunlarla baş etmeye çalışırken, rakibi Mineopolis merkezli Best Buy ise zordaki rakiplerinin mağazalarını alabileceğini açıkladı.Circuit City’nin gördüğü zamanın payını artıracak olmasına karşın şu an sektörün lideri konumundaki Best Buy’a da zarar verebileceği belirtildi. Analistler durumu, "Krizden dolayı talep zaten az. Ama görünen o ki tedarikçinin bu tavrı ile satacak mal da az" yorumu yaptı.Circut City’nin çalıştığı tedarikçi sayısınında 100 bini bulduğu açıklandı. Şirketin tedarikçileri arasında Hewlett-Packard, Samsung Electronics ve Sony gibi firmalar olduğuna da dikkat çekildi. Kararın açıklanmasının ardından Circuit City 13 sent değer kaybederek 25 sente geriledi.