-ABD'Lİ EKONOMİST: TÜRKİYE'NİN CARİ AÇIK SORUNU YAPISAL NEW YORK (A.A) - 26.08.2010 - ABD'li ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Türkiye'nin Cari Açık sorununun, enerjiye bağımlı ithalatından kaynaklandığını, yani yapısal olduğunu belirtti. Nouriel Roubini, kendi internet sitesinde, Türkiye'nin Cari Açığı konusunda yaptığı yorumda, Türkiye'nin dış ticaret kompozisyonu gereği ihracatının ithalatına bağlı olduğunu, ancak gerek ithalat, gerekse ihracatta küresel daralmaya bağlı düşüş nedeniyle Cari Dengenin açık verdiğini kaydetti. Cari açığın yeni gibi görünmesine rağmen, aslından resesyon sonrası meydana gelen ve alışılmış bir durum olduğunu belirten Roubini, Türkiye'nin imalat sektörünün enerji ve dolayısıyla da petrol fiyatlarındaki yükselişten olumsuz etkilendiğini vurguladı. Küresel dış ticaret talebinin yüzde 30 daraldığını belirten Roubini, bunun ihracatı azalttığını kaydetti. Türkiye'nin, önceki yıllarda cari açığını ağırlıklı olarak, daha sağlıklı bir yol olan doğrudan yabancı sermaye ile finanse ettiğinin altını çizen Roubini, ancak Türkiye'nin yabancı sermaye girişinin yüzde 80'inini oluşturan Avrupa Birliği'ndeki durgunluğun doğrudan yabancı sermaye girişini olumsuz etkilediğini bildirdi. Türkiye'de cari açığın, yıl sonunda milli gelirin yüzde 4,4'ü oranında gerçekleşmesini beklediklerini belirten Roubini, cari açığın finansmanının, 2011 de dahil olmak üzere doğrudan yabancı sermaye ile değil, sıcak para ile gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini de vurguladı.