ABD'li diş doktoru 7 bin hastasına AIDS mi bulaştırdı?

Amerika'nın Oklahoma eyaletinde bir diş hekiminin ekipmanlarını iyi sterilize etmediği için 7 bin hastasına AIDS bulaştırmış olmasından endişe ediliyor. Virüsün bulaşıp bulaşmadığını anlamak için hastalar teste tabii tutulacak. Bu durumun sorumlusu diş doktoruna ise ulaşılamıyor.

Sağlık yetkilileri diş hekimi Scott Harrington'ın bir hastasına yaptığı operasyon sonrası harekete geçti. Hastanın Hepatit C virüsü kaptığını düşünülüp diş hekiminin muayenehanesi incelemeye alındı.

Yapılan incelemede ekipmanların iyi sterilize edilmediği tespit edildi. Dahası bazı hastalar HIV virüsü taşıyordu.

Bunun üzerine eyalet ve yerel sağlık yetkilileri Harrington'ın 7 bin hastasına HIV, Hepatit B ve C testi yaptırmaları için mektup yolladı.

Yetkililer hastalara muayenehanedeki kayıtlardan ulaştı ve bu kayıtlar 2007'ye kadar tutulanlardı. Bu yüzden risk altındaki hasta sayısı daha fazla olabilir.

Harrington'ın hastalarından Linda Grimm AIDS virüsü taşıma ihtimalini radyoda çıkan haber aracılığıyla öğrendi.

Grimm'e göre; diş hekiminin muayenehanesi daha önce gittiği yerlerden farklıydı:

Skandalın patlak vermesinin ardından Amerikalı diş hekimleri, hastaları hijyen konusunda ısrarlı olmaya çağırdı:

"Hastalar sterilizasyon konusunda çok titiz olmalı. Gerekirse doktorlarından operasyondan önce ellerini yıkamalarını isteyebilir ve sterilizasyon prosedürlerini danışabilir."

36 yıl diş hekimliği yapan Harrington bu ay içinde kendi isteğiyle mesleği bırakmıştı.

Harrington'a şu an ulaşılamıyor.