ABD'li diplomatlardan Trump'ın vize yasağına karşı bildiri

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bir grup diplomatın Başkan Trump'ın tepkilere neden olan vize kısıtlamasını protesto kararı aldığı belirtildi. Resmi protesto metni taslağına kaç diplomatın imza attığı ise açıklanmadı.

Taslakta, ‘‘Bu yasağın sonucu ABD'ye gerçekleştirilen terör saldırılarında bir azalma olmayacaktır, aksine Amerikalılara ulusalararası güveni sarsacak ve ekonomimiz için de bir tehdit oluşturacaktır‘‘ ifadelerine yer verildi.

BM Genel Sekreteri: Önlemlerin geçici olduğunu umut ediyorum

Trump'ın kararına bir diğer değerlendirme de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'den geldi. Guterres, Trump'ın sığınmacılara getirdiği seyahat kısıtlamasından sonra durumun bir an önce normale dönmesini umduğunu ifade etti.

Sığınmacıların korunmasının elzem olduğunu belirten Guterres, ABD'nin sığınmacılara koruma sağlama konusunda oldukça köklü bir geleneği olduğunun altını çizdi. Etiyopya‘nın başkenti Addis Ababa'da gerçekleştirilen 28. Afrika Birliği Zirvesi'nde konuşan Genel Sekreter, ‘‘Bu önlemlerin yalnızca belirli bir süre için geçerli olacağını umut ediyorum‘‘ dedi.

ABD Başkanı Donald Trump cuma günü imzaladığı kararname ile Irak, İran, Sudan, Somali, Libya, Yemen ve Suriye vatandaşlarının 90 gün süre ile ABD'ye girişini yasaklamıştı. Ayrıca ülkeye sığınmacıların kabul edilmesini de dört ay için askıya almıştı.

İnsan hakları savunucularının yanı sıra pek çok sanatçı ve siyasi lider Trump'ın kararını eleştirmişti.