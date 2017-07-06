ABD'li diplomat Astana'da mışıl mışıl uyudu

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye'nin de katılımıyla düzenlenen Suriye konulu görüşmelerinde ABD’nin özel temsilcisi diplomat Stuart Jones, kanepede uyurken yakalandı.

Suriye’de yaşanan terör ortamının sonlandırılması adına Rusya, Türkiye, İran, Suriye ve Özgür Suriye Ordusu arasında bir süredir Kazakistan’ın başkenti Astana’da toplantılar düzenleniyor.

Hürriyet'in haberine göre, bu toplantıların beşincisinde ilginç bir olay yaşandı. Toplantıyı takip etmesi için ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen diplomat Stuart Jones, görüşmelerin düzenlendiği yerdeki kanepede uyuklarken yakalandı.

Jones’un bu hali esprilere neden olurken, görüşmeler sırasında uyumasının ise ABD’nin Suriye’de yaşananlara yönelik ciddiyetsiz yaklaşımının bir sonucu olduğu yorumları yapıldı.