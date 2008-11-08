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Dünya

ABD'li Demokratlar bile Vanlılar kadar sevinmedi

Van’ın Gürpınar İlçesi Çavuştepe Köyü sakinleri, ABD’nin 44’üncü Başkanı seçilen Barack Obama için 44 kurban kesip, davul zurna eşliğinde halayl

08 Kasım 2008 02:00

Van’ın Gürpınar İlçesi Çavuştepe Köyü sakinleri, ABD’nin 44’üncü Başkanı seçilen Barack Obama için 44 kurban kesip, davul zurna eşliğinde halaylar çekti

Bir bahçede toplanan yaklaşık 50 köylü, ’Sen Gerçek Bir Kahramansın’, ’Obama Vanlılar Seni Seviyor’, ’İçimizden Birisin’ ve ’Seni Seviyoruz’ yazılı pankartlar taşıdı.

Barış dilekleri gönderdiler

Kestikleri kurbanların kanını Obama posterlerine süren köylüler, bir gözü mavi diğer gözü sarı olan Van Kedisi’ni de Beyaz Saray’a göndereceklerini söylediler. Köylüler adına konuşan ve DYP eski milletvekili aday adayı Abdulkerim Kulaz, "Umarız Sayın Obama, savaşsız ve kaossuz bir barış ortamı için çalışacaktır" dedi.

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