ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Mccain: Suriye'ye sınırlı harekat yeterli değil

ABD'nin eski başkan adaylarından Cumhuriyetçi Senatör John McCain, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'e güçlü bir mesaj vermek amacıyla sınırlı kapsamda bir harekat düzenlemenin yeterli olmadığını, Suriye'nin hava savunma sistemlerinin de çökertilmesi gerektiğini söyledi.

NBC'ye konuşan McCain, ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye'ye askeri müdahalede bulunulması yönündeki talebine, "bunun savaş alanındaki durumu tersine çevirecek bir hamle olması" halinde destek vereceğini belirtti.

McCain, ABD Kongresi'nin çıkaracağı askeri müdahaleye yetki veren olası bir kararın, Suriye'nin hava savunma sistemlerinin çökertilmesini de kapsaması gerektiğini vurguladı. Kara savaşının, Esed'in böyle bir savaşta daha iyi konumda olması nedeniyle, Suriyeli muhalifler için "adil bir savaş olmayacağına" işaret eden McCain, Kongre'nin verdiği yetkilendirme kararının, güç dengesini değiştirecek ve muhaliflere mücadele şansı verecek nitelikte olmaması durumunda "arzu edilen etkiye sahip olmayacağının" altını çizdi.

Arizona Senatörü McCain, "Uzun dönemde ölmeye mahkum bir şeye destek veremeyeceğini" sözlerine ekledi. McCain, Suriye'ye askeri müdahale konusunda daha önce CNN televizyonuna yaptığı açıklamada da Suriye'ye saldırı konusunda büyük endişeler taşıdığını belirterek, "yanlış bir saldırının Esed'e fayda sağlayacağına" işaret etmişti.

Halen ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinin kıdemli üyesi olarak görev yapan McCain, 2008'deki ABD başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olarak Obama'nın karşısına çıkmıştı.