T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Mccain: Suriye'ye sınırlı harekat yeterli değil

ABD'nin eski başkan adaylarından Cumhuriyetçi Senatör John McCain, ABD Kongresi'nin çıkaracağı askeri müdahaleye yetki veren olası bir kararın, Suriye'nin hava savunma sistemlerinin çökertilmesini de kapsaması gerektiğini vurguladı

03 Eylül 2013 20:31

ABD'nin eski başkan adaylarından Cumhuriyetçi Senatör John McCain, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'e güçlü bir mesaj vermek amacıyla sınırlı kapsamda bir harekat düzenlemenin yeterli olmadığını, Suriye'nin hava savunma sistemlerinin de çökertilmesi gerektiğini söyledi.

NBC'ye konuşan McCain, ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye'ye askeri müdahalede bulunulması yönündeki talebine, "bunun savaş alanındaki durumu tersine çevirecek bir hamle olması" halinde destek vereceğini belirtti.

McCain, ABD Kongresi'nin çıkaracağı askeri müdahaleye yetki veren olası bir kararın, Suriye'nin hava savunma sistemlerinin çökertilmesini de kapsaması gerektiğini vurguladı. Kara savaşının, Esed'in böyle bir savaşta daha iyi konumda olması nedeniyle, Suriyeli muhalifler için "adil bir savaş olmayacağına" işaret eden McCain, Kongre'nin verdiği yetkilendirme kararının, güç dengesini değiştirecek ve muhaliflere mücadele şansı verecek nitelikte olmaması durumunda "arzu edilen etkiye sahip olmayacağının" altını çizdi.

Arizona Senatörü McCain, "Uzun dönemde ölmeye mahkum bir şeye destek veremeyeceğini" sözlerine ekledi. McCain, Suriye'ye askeri müdahale konusunda daha önce CNN televizyonuna yaptığı açıklamada da  Suriye'ye saldırı konusunda büyük endişeler taşıdığını belirterek, "yanlış bir saldırının Esed'e fayda sağlayacağına" işaret etmişti.

Halen ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinin kıdemli üyesi olarak görev yapan McCain, 2008'deki ABD başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olarak Obama'nın karşısına çıkmıştı.

 

ETİKETLER

abdsenatörcumhuriyeçijohn mccainsuriye müdahalehavasavunma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24