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ABD'li Cumhuriyetçi Senatör McCain: ABD, IŞİD'i yenmek için Türkiye ile çalışmalı

"Erdoğan'ın önerisi ciddiyetle ele alınmalı

21 Şubat 2017 12:31

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından bir açıklama yapan ABD'li Cumhuriyetçi Senatör John McCain, "IŞİD'i yenebilmek için ABD'nin Türkiye ile çalışması gerektiğini" ifade etti.

AA'nın haberine göre, ortak demokratik değerler temelinde Türk-Amerikan ittifakını her zaman savunduğuna dikkati çeken McCain, "Avrupa ve Ortadoğu'daki düzensizliklerin arttığı bir dönemde bu ittifak (Türk-Amerikan ittifakı) her zamankinden daha önemlidir" ifadesini kullandı.

Görevine bir ay önce başlayan Donald Trump yönetimine işaret eden McCain, "ABD'deki yönetim değişikliği Suriye'deki mevcut politikanın yeniden değerlendirilmesi için önemli bir fırsat sunmaktadır" dedi.

"Erdoğan'ın önerisi ciddiyetle ele alınmalı"

McCain açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, DEAŞ'ı hızlı ve kalıcı bir şekilde mağlup etmek, düşmanlarımızın kötü etkisine karşı koymak ve bölgede kabul edilebilir bir güç dengesi kurabilmek için Türkiye ile çalışmalı. Bu amaçla Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulması ve Rakka'nın geri alınması için bir öneri ortaya koydu ve bu öneri ABD tarafından ciddiyetle ele alınmalı."

Türkiye ve ABD'deki partnerleriyle bu konular üzerinde çalışmaya başlamayı sabırsızlıkla beklediğine değinen McCain, tüm bu çalışmalar sonucu Suriye'deki durumun düzeltilebilmesine katkı yapmayı umduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, McCain'i dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmiş, yaklaşık bir saat 20 dakika süren görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım'ın da sonradan dahil olduğu belirtilmişti.

 

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