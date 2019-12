-ABD'Lİ ÇOCUKLARIN ''AKLINDAN ZORU VAR'' ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - ABD'de yapılan bir araştırma, ABD'de yaşayan, buluğ çağındaki her beş çocuktan birinde, araştırmanın yapıldığı sırada veya hayatlarının bir başka döneminde, günlük faaliyetlerini etkileyecek düzeyde ciddi akıl sağlığı bozukluğuna rastlandığını ortaya koydu. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry adlı tıp dergisinin ekim sayısında yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, daha yüksek orandaki buluğ çağındakiler de "çok ciddi olmamakla birlikte", bazı akıl sağlığı sorunları yaşıyor. Amerikan Ulusal Akıl Sağlığı Kurumundan Kathleen Ries Merikangas başkanlığında bir grup bilimadamınca, yaşları 13 ile 18 arasında değişen, 10 bin 213 ergen arasında yapılan araştırma, panik atak ve sosyal fobi gibi anksiyete bozukluklarının bu yaş grubunda en sık rastlanan rahatsızlıklar olduğunu ortaya çıkardı. Sözkonusu anksiyete bozukluklarına rastlanma oranının 31,9 olduğu belirtildi. Amerikalı ergenlerde, aralarında Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun da bulunduğu diğer davranış bozukluklarına rastlanma oranının yüzde 19,1, ağır depresyon rahatsızlığın da yer aldığı mizaç bozukluklarının görülme oranının yüzde 14,3 ve madde bağımlılığına rastlama oranının da yüzde 11,4 olduğu belirtildi. Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 40'ının da, hayatlarının bir döneminde şu an kendilerinde görülen akıl sağlığı bozukluğunun dışında başka bir akıl sağlığı sorunu yaşadığı ifade edildi. Araştırmayı yürüten bilimadamları, ABD'deki buluğ çağındaki çocuklarda davranışsal duygu bozukluklarına rastlanma oranının, aynı yaş grubundaki çocuklarda sıklıkla görülen astım ve diyabet gibi önemli fiziki rahatsızlıkların görülme oranlarından daha yüksek olduğuna dikkati çekti. Uzmanlara göre yapılan araştırma, ABD'deki buluğ çağındaki çocuklarda görülen çok çeşitli akıl sağlığı bozukluklarına rastlanma oranları hakkında ulusal bazda örnekleme yapılmasına imkan vermesi açısından büyük önem taşıyor.