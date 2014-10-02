Suriye'ye giden ABD'li cihatçı, icazeti İstanbul'daki mücahit evlerinden almış

Ebu Hureyle El Amriki kod adını kullandığı ve asıl isminin Münir Muhammed Ebu Salha olduğu iddia edilen bir ABD'li cihatçının 'Florida'dan başlayıp İstanbul üzerinden Suriye'ye gidiş öyküsünü' anlattığı videosu ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, videoda "İstanbul'da kaldığı mücahit evlerini de anlatan Salha’nın, Mayıs ayında İdlib'te düzenlenen bir bombalı bir saldırıda öldüğü" belirtiliyor.

Bilginin kaynağı ABD Dışişleri Bakanlığı. ABD Dışişleri Sözcülüğü’nün yaklaşık 4 ay önce yaptığı açıklamaya göre, "görüntülerdeki kişi, geçtiğimiz Mayıs ayında Suriye'nin İdlib kentinde Suriye askerlerine yönelik bombalı intihar saldırısında öldü." Mayıs ayından önce çekildiği anlaşılan videoda Amerikalı Münir Muhammed Ebu Salha Suriye'ye nasıl geldiğini anlatıyor.

20 dolarla yola çıktı

Salha, "kendi deyimiyle Hicret'e gitmek için Florida'dan bir arkadaşıyla yola çıktığını, arkadaşının vazgeçmesinden sonra kendisini tek başına İstanbul uçağında bulduğunu" anlatıyor. "İstanbul'a indiğinde cebinde sadece 20 dolar olduğunu, aç kalmayı göze alarak son parasını Türkiye'ye girebilmek için kapıda vize parası olarak ödediğini" ifade eden Salha, İstanbul'a adım attıktan sonra yaşadıklarını videoda şu sözlerle anlatıyor:

"Açtım ve yiyecek yoktu. Hiçbir şeyim yoktu. İlk rastladığım adama şehrin ne kadar uzak olduğunu sordum. Bana 'çok uzak' olduğunu söyledi. Yürümek isteğimi, cüzdanımı kaybettiğimi söyledim. 'Çok uzak yürümek için' dedi. Bana 10 TL verdi."

'Florida tropikal olduğu için ince kıyafetlerle gelmiştim'

10 TL ile metroya bindiğini söyleyen Ebu Salha, "videonun devamında ilk bulduğu camiye girdiğini, orda tanıştığı kişilerden Suriye'ye gitmek için yardım isteğini" anlatıyor. "Kendisini bir yardım kuruluşuna yönlendirdiklerini anlatan" Ebu Salha, "buranın Suriye'ye gidebilmek için doğru adres olmadığını anlattıktan sonra İstanbul'da dolaşmaya başladığını" söylüyor.

Geçtiğimiz yılın kışında yaşandığı anlaşılan o günleri Ebu Salha şu sözlerle anlatıyor:

"İstanbul'da saatlerce yürüdüm. Ayakkabılarım iyi değildi. Ayaklarım yara oldu. Amerika'dan beri doğru dürüst uyumamıştım. Hava soğuktu. Üzerimdekiler inceydi. İstanbul'daki insanlarda gördüğüm o kalın ceketlerden bende yoktu. Florida tropikal bir bölge olduğu için ince kıyafetlerle gelmiştim. Hava çok soğuktu.”

İstanbul'da mücahit evi

Ebu Salha "Namaz kılmanın dışında ısınmak için camilere girdiğini" şu sözlerle anlatıyor:

"Bir gün camiden çıktım. Dua ediyordum. Bir adam gördüm. Uzun sakalı vardı ve kolu yoktu. Sadece Türkçe biliyordu. O’nu durdurdum. Suriye'ye gitmek isteğimi söyledim. Beni bir eve götürdü. Orada benim gibi mücahitler vardı" diyerek Suriye'ye gidiş kapısının kendisine nasıl açıldığını da anlatıyor. Evde Suriye'deki çatışmalarda yaralanan çok sayıda mücahit olduğunu söyleyen Amerikalı Salha, "Onlarla bir ay İstanbul'da kaldım. Benim hiçbir şeyim yoktu. Sadece cihada gitmek istiyordum. Oradaki kardeşlerden icazet alıp, Suriye'ye gittim. 4 aydır da buradayım."

Saldırı görüntüleriyle bitiriyor

Sosyal paylaşım sitelerinde "Amerikalı İlk Şehadet Eylemcisi" başlığıyla Eylül 2014'de yüklenen videonun sonunda bomba yüklü bir aracın havaya uçma görüntülerine yer veriliyor.