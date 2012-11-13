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Ekonomi

ABD'li CEO: Benim vergimi artırın

Jeff Gural, ülkedeki zengin işadamlarından alınan vergilerin artırılmasıyla ABD'nin mali sıkıntılarının önüne geçilebileceğini ifade etti

13 Kasım 2012 12:56

ABD'de bir CEO, kendisi gibi çok para kazanan işadamlarından alınan vergilerin artırılmasını istedi.

CNBC kanalının yayınına katılan ABD'li gayrimenkul devi Newmark Grubb Knight Frank şirketinin CEO'su Jeff Gural, ülkedeki zengin işadamlarından alınan vergilerin artırılmasıyla ABD'nin mali sıkıntılarının önüne geçilebileceğini ifade etti.

Gural, "ABD'li zenginler geçen on yılda özellikle de George W. Bush döneminde uygulanan vergi politikalarının ekmeğini fazlasıyla yedi" dedi.

Gayrimenkul sektörünün önemli işadamlarından olan Gural, "Ülke ekonomisinde büyük bir bütçe açığı olduğu ortada. Şimdi zengin ABD'li işadamlarının ülkeleri için kendi paylarını düşeni yapması ve yüksek vergiler ödemesi gerekiyor" dedi.

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Jeff Guralabdceoekonomivergi

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