ABD'li çavuş Taliban'dan kurtuldu, firardan yargı önüne çıkıyor



ABD Ordusu sözcüsü Albay Daniel King, "Bowe Bergdahl'ın firar ve birliğin

güvenliğini tehlikeye atmakla suçlandığını" açıkladı. Yeterli kanıt olması halinde

hakkında dava açılacak. Mahkûm

olması halinde Bergdahl'ı beş yıl veya ömür boyu

hapis cezası bekliyor.

Bowe Bergdahl 2009 yılının

haziran ayında, Afganistan'daki üssünden komutanlarının

izni olmaksızın ayrılmış, bu sırada Taliban tarafından kaçırılmıştı. 5 yıllık esareti

Guantanamo Körfezi'ndeki Amerikan deniz üssünde tutulan 5 Taliban üyesinin serbest

bırakılmasıyla sona ermişti.

Bergdahl, esareti sırasında anne-babasına gönderdiği bir mektupta firar nedenini

açıklamıştı. ABD'li asker mektupta komutanlarını basiretsizlikle suçlamış, canları

pahasına mücadele eden askerlerin kötü koşullarda yaşadığını ileri sürmüştü.