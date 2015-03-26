ABD'li çavuş Taliban'dan kurtuldu, firardan yargı önüne çıkıyor

ABD Ordusu sözcüsü Albay Daniel King, "Bowe Bergdahl'ın firar ve birliğin
güvenliğini tehlikeye atmakla suçlandığını" açıkladı. Yeterli kanıt olması halinde
hakkında dava açılacak. Mahkûm
olması halinde Bergdahl'ı beş yıl veya ömür boyu
hapis cezası bekliyor.
Bowe Bergdahl 2009 yılının
haziran ayında, Afganistan'daki üssünden komutanlarının
izni olmaksızın ayrılmış, bu sırada Taliban tarafından kaçırılmıştı. 5 yıllık esareti
Guantanamo Körfezi'ndeki Amerikan deniz üssünde tutulan 5 Taliban üyesinin serbest
bırakılmasıyla sona ermişti.
Bergdahl, esareti sırasında anne-babasına gönderdiği bir mektupta firar nedenini
açıklamıştı. ABD'li asker mektupta komutanlarını basiretsizlikle suçlamış, canları
pahasına mücadele eden askerlerin kötü koşullarda yaşadığını ileri sürmüştü.