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Dünya
Deutsche Welle

ABD'li çavuş Taliban'dan kurtuldu, firardan yargı önüne çıkıyor

Taliban'ın elinde 5 yıl esir kaldıktan sonra takas yoluyla özgürlüğüne kavuşan ABD'li çavuş Bowe Bergdahl'ın firar suçundan yargılanması gündeme geldi.

26 Mart 2015 11:55


ABD Ordusu sözcüsü Albay Daniel King, "Bowe Bergdahl'ın firar ve birliğin
güvenliğini tehlikeye atmakla suçlandığını" açıkladı. Yeterli kanıt olması halinde
hakkında dava açılacak. Mahkûm
olması halinde Bergdahl'ı beş yıl veya ömür boyu
hapis cezası bekliyor.
Bowe Bergdahl 2009 yılının
haziran ayında, Afganistan'daki üssünden komutanlarının
izni olmaksızın ayrılmış, bu sırada Taliban tarafından kaçırılmıştı. 5 yıllık esareti
Guantanamo Körfezi'ndeki Amerikan deniz üssünde tutulan 5 Taliban üyesinin serbest
bırakılmasıyla sona ermişti.
Bergdahl, esareti sırasında anne-babasına gönderdiği bir mektupta firar nedenini
açıklamıştı. ABD'li asker mektupta komutanlarını basiretsizlikle suçlamış, canları
pahasına mücadele eden askerlerin kötü koşullarda yaşadığını ileri sürmüştü. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TalibanABDBowe BergdahlOrdusuAlbay Daniel KingBergdahlAfganistanGuantanamoKörfezi AmerikanDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH

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