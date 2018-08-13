ABD'li büyükelçiden İngiltere'ye gözdağı: Ya İran'a yaptırımları desteklersiniz ya da ticaretiniz yanar

ABD'nin Londra Büyükelçisi Woody Johnson, Daily Telegraph gazetesinde yayımlanan makalesinde, İngiltere'ye, İran'la nükleer anlaşmaya taraf olmayı sürdüren AB'nin değil, ABD'nin tarafında yer alması çağrısı yaptı. Johnson, aksi durumun İngiliz ticareti için ciddi sonuçları olacağı uyarısı yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit) sürecindeki İngiltere'nin bundan sonra AB ile nasıl bir ilişki kuracağından ABD başta olmak üzere diğer ülkelerle nasıl serbest ticaret anlaşmaları imzalayacağına uzanan binbir sorunu varken Trump yönetiminden gözdağı geldi.

İngiltere'nin 'özel bir ilişki' diye formüle ettiği eski sömürgesi ABD'yle ittifakının akıbeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasına uymasına bağlandı.

İran'la nükleer anlaşmadan çıkıp en ağır yaptırımları uygulamaya başlayan Trump'ın ''İran'la ticaret yapan bizimle yapamaz, yaptırım kapsamına girer'' tehdidi, ABD'nin Londra Büyükelçisi Woody Johnson Daily Telegraph gazetesinde yayımladığı makalede yankılandı.

''Son aylarda ekonomik kriz yüzünden İran çapında hükümeti protesto gösterileri düzenleniyor. İran rejimi ülkesine ve halkına yatıırm yapmak yerine parasını vekalet savaşlarında ve yurtdışındaki şer faaliyetlerinde çar çur ediyor. İran'ın elitleri ceplerini halkın parasıyla dolduruyor'' iddiasında bulunan Johnson, ABD'nin 'en yakın müttefikine' İran'la nükleer anlaşmadan çıkması çağrısı yaptı.

ngiltere'nin AB'nin anlaşmayı destekleyen pozisyonunu terk etmesi ve ABD'nin İran'a çok ağır yaptırımlar uygulama politikasına katılmasını talep eden ABD'li elçi, "ABD, İran'a baskıyı artıracak ve İngiltere'yi yanımızda istiyoruz. İngiltere'den küresel diplomatik gücünü kullanmasını bekliyoruz" dedi.

İngiliz şirketlerine ültimatom

"Başkan açıkça belirtmişti. İran'daki ticari çıkarlarını küresel faydanın önüne koyacak olanlar, ABD ile yaptıkları ticarette ciddi sonuçlara katlanma riskini alacaklar" tehdidinde bulunan Johnson, İngiliz şirketlerine ''Ya İran'la iş yapmaya son verirsiniz ya da ABD ile ticaretinizde vahim sonuçlarına katlanırsınız'' ültimatomunu verdi.

İngiliz basını, ABD'li elçinin, İran'la anlaşmaya taraf kaldırmayı sürdüren Theresa May'in başbakanlığındaki hükümete doğrudan meydan okuduğu yorumunu yaptı.

Makalenin yayımlanmasından 6 gün önce İngiliz Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, ABD'nin İran'a yaptırımlarının Avrupa üzerindeki etkisini bloke etmeye yönelik ortak AB açıklamasına imza atmıştı.