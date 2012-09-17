ABD'li Büyükelçi son yemeğini Türk diplomatla yemiş

Libya’nın Bingazi kentindeki ABD Konsolosluğu’na geçtiğimiz hafta düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden ABD'nin Trablus Büyükelçisi Chris Stevens’ın son yemeğini bir Türk diplomat ile yediği ortaya çıktı.

İngiliz Sunday Times gazetesine konuşan Libyalı görgü tanıkları, ateşe verilen konsolosluk binasında havasızlıktan boğularak yaşamını yitiren Stevens'ın ölmesine neden olan saldırının, bir sokak protestosundan doğmadığını, silahlı kişilerce düzenlenmiş organize bir baskın olduğunu söyledi.



Gazeteye konuşan Libyalı korumalar, yerel saatle 21.30 sularında gerçekleşen saldırı öncesi oldukça sakin bir gün geçirdiklerini belirtirken, Stevens'ın son akşam yemeğini de bir Türk diplomatla yediğini ifade etti.



Libyalı korumalara göre, Stevens kendini o kadar güvende hissediyordu ki, konsoloslukta ağırlanan Türk diplomatı arabasına kadar geçirdi, ardından da gezinerek konsolosluk binasına döndü.



Haberde, Stevens'ın misafir ettiği Türk diplomatın ismi verilmedi.