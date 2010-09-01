ABD'li basketbolcu Türkiye'ye hakaret etti

T24



Hazırlık maçları dahil olmak üzere bu yaz döneminde henüz yenilgi yüzü görmeyen ABD'de Danny Granger, Türkiye hakkında garip bir yorum yaptı.



Kendi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir yorumda Türk insanının deodorant kullanmadığını iddia edip,



"Ölü eşek gibi kokuyor insanlar" diyen Indiana Pacers forveti,



gelen tepkiler sonrası kısa süre sonra söz konusu tweeti sildi ve aslında Türkiye'yi sevdiğine dair mesajlar yazdı.



Sonisphere Festivali kapsamında bu yaz Türkiye'ye gelen ünlü müzik grubu Alice in Chains de, grubun resmi sitesinde yer alan ve seyahatlerini anlatan bir blog yazısında benzer ifadeler kullanmıştı.



