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Spor

ABD'li basketbolcu Türkiye'ye hakaret etti

ABD’li basketbolcu Danny Granger, Türkiye hakkında anlaşılması zor garip bir yorum yaptı.

01 Eylül 2010 03:00

T24- ABD’li basketbolcu Danny Granger, Türkiye hakkında anlaşılması zor garip bir yorum yaptı.


Hazırlık maçları dahil olmak üzere bu yaz döneminde henüz yenilgi yüzü görmeyen ABD'de Danny Granger, Türkiye hakkında garip bir yorum yaptı.


Kendi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir yorumda Türk insanının deodorant kullanmadığını iddia edip,
 
"Ölü eşek gibi kokuyor insanlar" diyen Indiana Pacers forveti,

gelen tepkiler sonrası kısa süre sonra söz konusu tweeti sildi ve aslında Türkiye'yi sevdiğine dair mesajlar yazdı.


Sonisphere Festivali kapsamında bu yaz Türkiye'ye gelen ünlü müzik grubu Alice in Chains de, grubun resmi sitesinde yer alan ve seyahatlerini anlatan bir blog yazısında benzer ifadeler kullanmıştı.

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