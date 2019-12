-ABD'Lİ BASKETBOLCU SEAN MAY İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 23.11.2010 - Beko Basketbol Ligi'nin yenilgisiz lideri Fenerbahçe Ülker'in prensipte anlaştığı ABD'li oyuncu Sean May, İstanbul'a geldi. Geçen sezon NBA takımlarından Sacramento Kings forması giyen May, önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçecek. Sol ayağından stres kırığı sakatlığı geçiren May'in sağlık kontrolünde olumlu rapor alması durumunda Fenerbahçe Ülker ile resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Charlotte Bobcats tarafından 2005 yılında 1. tur 13. sırada draft edilen 2.06 boyundaki, 1984 doğumlu May, 2009-2010 sezonunda Sacramento Kings'te sezonu tamamladı. May, ''power forvet-center'' pozisyonunda oynuyor.