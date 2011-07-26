ABD’li Başkana Türkiye cezası

T24

Şaşkına döndü



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, New York ziyaretinde Brooklyn Belediye Başkanı Markowitz tarafından böyle karşılanmıştı.Brookyln Belediye Başkanı Marty Markowitz 2007 ve 2009 yıllarında Türkiye’ye yaptığı ziyaretler sırasında eşinin bazı masraflarının Türk hükümeti tarafından karşılamasına izin verdiği gerekçesiyle 20 bin dolar (34 bin TL) para cezasına çarptırıldı.Markowitz’in 2007 ve 2009 yıllarında Türkiye’ye ve yine 2007 yılında Hollanda’ya belediye başkanı sıfatıyla düzenlediği ve yanında eşini götürdüğü gezilerde, kurallara göre eşinin masraflarını kendisi karşılaması gerekirken, bazı masrafların bu iki ülke hükümeti tarafından karşılanmasını kabul etmesi ABD’de tepki yarattı.Milliyet'te yer alan haberde; şehir etik komisyonunun şikayetçi olduğu konuyla ilgili davada yargıç Markowitz’i görevini kötüye kullandığı ve Türkiye ile Hollanda’nın, eşi Jamie’nin masraflarını ödemelerine izin verdiği gerekçesiyle suçlu buldu. Yargıç Kevin Casey, “Markowitz kamusal görevini kişisel faydası için kullandı” dedi.Markowitz’e, eşinin Türkiye içerisinde bir tane bedava uçuş yaptığı 2007’deki Türkiye gezisi için 3 bin dolar, 2007’deki Hollanda gezisi için 7 bin dolar ve 2009’daki ikinci Türkiye gezisi için 10 bin dolar ceza verildi. Üç gezinin toplam maliyetinin 11 bin ile 89.997 dolar arasında olduğu belirtildi.New York Post gazetesine “çılgınca” diye tanımladığı karar karşısında şaşkına döndüğünü söyleyen Markowitz, “Bazı insanlar eşlerini yanlarına alamayınca başları derde giriyor. Ben eşimi aldığım için başım belaya girdi. Ben oralarda Brooklyn ve New York’u temsil ediyordum” dedi. Markowitz öfkesine rağmen “kahrolası” cezayı ödeyeceğini söyledi.