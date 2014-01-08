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Ekonomi

ABD'li bankaya dolandırıcılık nedeniyle ceza

ABD'li dolandırıcı Bernard Madoff'un, JP Morgan'daki hesabı üzerinden yürüttüğü dolandırıcılık aktivitelerini haber vermeyen bankaya ceza verildi

08 Ocak 2014 12:11

ABD'li banka JP Morgan, dolandırıcı Bernard Madoff'un banka üzerinden yürüttüğü dolandırıcılık eylemlerine göz yumduğu için 2,6 milyar dolar cezaya çarptırıldı. Manhattan Savcısı Preet Bharara, banka, ortada bir dolandırıcılık olduğunu anlamış ancak yasal sorumluluklarını yerine getirmek için özenli davranmamış" dedi

Cnbce.com'da yayınlanan habere göre, ABD'li dolandırıcı Bernard Madoff'un, JP Morgan'daki hesabı üzerinden yürüttüğü Ponzi Oyunu adıyla bilinen 'saadet zinciri' aktivitelerini fark ettiği halde yetkililere haber vermeyen bankaya 2,6 milyar dolar ceza kesildi.

JP Morgan'ın, dolandırıcılık eylemlerinin sürdüğü yıllarda kendisini Madoff'un fonlarına karşı korumaya aldığı belirtildi.

Manhattan Savcısı Preet Bharara, "Banka kendi kârları söz konusu olunca ipuçlarını bir araya getirip ortada bir dolandırıcılık olduğunu anlamış ancak iş yasal sorumlulukları yerine getirmek olunca o kadar da özenli davranmamış" dedi.

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