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Dünya

ABD'li bakandan PKK'ya 'organizasyon' tanımlaması

ABD İç Güvenlik Bakanı Jeh Johnson: Irak'ta Kürt bölgesini savunan ve IŞİD ile savaşan bir organizasyon

11 Ekim 2014 12:39

Meksika’dan ABD’ye yasadışı yollardan girmeye çalışırken yakalanan 4 PKK’lı sınırdışı edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan ABD İç Güvenlik Bakanı Jeh Johnson, PKK'yı "Irak'ta Kürt bölgesini savunan ve IŞİD ile savaşan bir organizasyon" olarak tanımladı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Jeh Johnson, Meksika'dan ABD'ye yasadışı yollardan geçmeye çalışan terör örgütü 4 PKK üyesinin tutuklandığını açıkladı.

Johnson, bu kişilerin terörizmle varsayılan linklerinin baştan sona araştırıldığını ve kontrol edildiğini, sonuç olarak da bu kişilerin kendilerini "PKK üyesi" olarak tanımladıklarını aktardı.

Johnson'ın PKK'dan bahsederken "Aslında Irak'ta Kürt bölgesini savunan ve IŞİD ile savaşan bir organizasyon" ifadesini kullanması dikkati çekti.

Johnson ayrıca, terör örgütü PKK üyelerinin "ülkeye yasadışı yollardan girmeleri" nedeniyle sınırdışı edildiklerini ifade etti.

Konuyla ilgili CBS News'e açıklama yapan Kongre Üyesi Jason Chaffetz, PKK'nın ABD tarafından terörist örgüt olarak görüldüğüne işaret ederek, "Bu önemsiz bir şey olarak görülmemeli. Bu, sınırımızın ne kadar geçirgen olduğunu gösteriyor. Bunlar her şeye rağmen terörist ve güney sınırımızı geçmekte hiçbir zorluk yaşamadılar. Bu, ele almamız gereken bir problem" dedi.

Chaffetz, bu kişilerin şimdi kendileri için güvenli bölgeye gittiklerini belirterek, neden haklarında kovuşturma açılmak yerine sınırdışı edildiklerini sorguladı.

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